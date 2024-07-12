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Путин призвал поддержать восстановительный рост в Запорожской области - РИА Новости, 12.07.2024
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15:44 12.07.2024 (обновлено: 16:01 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/putin-1959268914.html
Путин призвал поддержать восстановительный рост в Запорожской области
Путин призвал поддержать восстановительный рост в Запорожской области - РИА Новости, 12.07.2024
Путин призвал поддержать восстановительный рост в Запорожской области
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что нацеливает правительство на восстановление ЖКХ, инфраструктуры и жилого сектора в Запорожской области. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:44
2024-07-12T16:01
запорожская область
россия
владимир путин
евгений балицкий
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что нацеливает правительство на восстановление ЖКХ, инфраструктуры и жилого сектора в Запорожской области."Но при всех сложностях все-таки отмечаем, что восстановительный рост и сельского хозяйства, и промышленности, и строительства, он является очевидным, и эту тенденцию, безусловно, надо поддержать. Конечно, первостепенными задачами являются те, которые связаны с восстановлением жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и жилого сектора. На это и правительство нацеливаю", - сказал Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240712/putin-1959267318.html
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запорожская область, россия, владимир путин, евгений балицкий
Запорожская область, Россия, Владимир Путин, Евгений Балицкий
Путин призвал поддержать восстановительный рост в Запорожской области

Путин: правительству ставится цель восстанавливать Запорожскую область

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. 12 июля 2024
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. 12 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. 12 июля 2024
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что нацеливает правительство на восстановление ЖКХ, инфраструктуры и жилого сектора в Запорожской области.
"Но при всех сложностях все-таки отмечаем, что восстановительный рост и сельского хозяйства, и промышленности, и строительства, он является очевидным, и эту тенденцию, безусловно, надо поддержать. Конечно, первостепенными задачами являются те, которые связаны с восстановлением жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и жилого сектора. На это и правительство нацеливаю", - сказал Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Россия добьется обеспечения безопасности Запорожской области, заявил Путин
Вчера, 15:39
 
Запорожская областьРоссияВладимир ПутинЕвгений Балицкий
 
 
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