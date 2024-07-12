https://ria.ru/20240712/putin-1959268914.html

Путин призвал поддержать восстановительный рост в Запорожской области

Путин призвал поддержать восстановительный рост в Запорожской области - РИА Новости, 12.07.2024

Путин призвал поддержать восстановительный рост в Запорожской области

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что нацеливает правительство на восстановление ЖКХ, инфраструктуры и жилого сектора в Запорожской области. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:44

2024-07-12T15:44

2024-07-12T16:01

запорожская область

россия

владимир путин

евгений балицкий

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что нацеливает правительство на восстановление ЖКХ, инфраструктуры и жилого сектора в Запорожской области."Но при всех сложностях все-таки отмечаем, что восстановительный рост и сельского хозяйства, и промышленности, и строительства, он является очевидным, и эту тенденцию, безусловно, надо поддержать. Конечно, первостепенными задачами являются те, которые связаны с восстановлением жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и жилого сектора. На это и правительство нацеливаю", - сказал Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240712/putin-1959267318.html

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запорожская область, россия, владимир путин, евгений балицкий