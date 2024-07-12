Путин призвал поддержать восстановительный рост в Запорожской области
Путин: правительству ставится цель восстанавливать Запорожскую область
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. 12 июля 2024
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. 12 июля 2024
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что нацеливает правительство на восстановление ЖКХ, инфраструктуры и жилого сектора в Запорожской области.
"Но при всех сложностях все-таки отмечаем, что восстановительный рост и сельского хозяйства, и промышленности, и строительства, он является очевидным, и эту тенденцию, безусловно, надо поддержать. Конечно, первостепенными задачами являются те, которые связаны с восстановлением жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и жилого сектора. На это и правительство нацеливаю", - сказал Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.