https://ria.ru/20240712/putin-1959267318.html
Россия добьется обеспечения безопасности Запорожской области, заявил Путин
Россия добьется обеспечения безопасности Запорожской области, заявил Путин - РИА Новости, 12.07.2024
Россия добьется обеспечения безопасности Запорожской области, заявил Путин
Россия обязательно добьется обеспечения безопасности Запорожской области, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:39
2024-07-12T15:39
2024-07-12T15:59
запорожская область
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
евгений балицкий
безопасность
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия обязательно добьется обеспечения безопасности Запорожской области, сообщил президент РФ Владимир Путин."Конечно, ключевым вопросом является обеспечение безопасности региона в целом, людей. Мы это обязательно сделаем, добьемся этого, сомнений никаких", - сказал Путин на встрече с главой Запорожской области Евгением Балицким.
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запорожская область, россия, владимир путин, евгений балицкий, безопасность
Запорожская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Евгений Балицкий, Безопасность
Россия добьется обеспечения безопасности Запорожской области, заявил Путин
Путин: Россия обязательно добьется обеспечения безопасности Запорожской области