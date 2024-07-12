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Россия добьется обеспечения безопасности Запорожской области, заявил Путин - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 12.07.2024 (обновлено: 15:59 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/putin-1959267318.html
Россия добьется обеспечения безопасности Запорожской области, заявил Путин
Россия добьется обеспечения безопасности Запорожской области, заявил Путин - РИА Новости, 12.07.2024
Россия добьется обеспечения безопасности Запорожской области, заявил Путин
Россия обязательно добьется обеспечения безопасности Запорожской области, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:39
2024-07-12T15:59
запорожская область
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
евгений балицкий
безопасность
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия обязательно добьется обеспечения безопасности Запорожской области, сообщил президент РФ Владимир Путин."Конечно, ключевым вопросом является обеспечение безопасности региона в целом, людей. Мы это обязательно сделаем, добьемся этого, сомнений никаких", - сказал Путин на встрече с главой Запорожской области Евгением Балицким.
https://ria.ru/20240712/putin-1959268914.html
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запорожская область, россия, владимир путин, евгений балицкий, безопасность
Запорожская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Евгений Балицкий, Безопасность
Россия добьется обеспечения безопасности Запорожской области, заявил Путин

Путин: Россия обязательно добьется обеспечения безопасности Запорожской области

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия обязательно добьется обеспечения безопасности Запорожской области, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, ключевым вопросом является обеспечение безопасности региона в целом, людей. Мы это обязательно сделаем, добьемся этого, сомнений никаких", - сказал Путин на встрече с главой Запорожской области Евгением Балицким.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. 12 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Путин призвал поддержать восстановительный рост в Запорожской области
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир ПутинЕвгений БалицкийБезопасность
 
 
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