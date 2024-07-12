https://ria.ru/20240712/putin-1959214737.html

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 12.07.2024

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:00

2024-07-12T13:00

2024-07-12T13:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Путин сегодня работает в Огарево, он вернулся из Питера. Сегодня, мы надеемся, в середине дня, наверное, в течение часа он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, президент назовет сам тему", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240710/putin-1958708906.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков