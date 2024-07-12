https://ria.ru/20240712/putin-1959214737.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 12.07.2024
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:00
2024-07-12T13:00
2024-07-12T13:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956206902_0:115:3072:1842_1920x0_80_0_0_90b3e1d6d7609f47a21a7b1f362835e4.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Путин сегодня работает в Огарево, он вернулся из Питера. Сегодня, мы надеемся, в середине дня, наверное, в течение часа он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, президент назовет сам тему", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240710/putin-1958708906.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956206902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3771ed06c357d7962624626165a5a758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Песков: Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу