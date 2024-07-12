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Прокуратура рассказала, кому принадлежал рухнувший под Коломной самолет - РИА Новости, 12.07.2024
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16:29 12.07.2024 (обновлено: 22:48 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/prokuratura-1959287222.html
Прокуратура рассказала, кому принадлежал рухнувший под Коломной самолет
Прокуратура рассказала, кому принадлежал рухнувший под Коломной самолет - РИА Новости, 12.07.2024
Прокуратура рассказала, кому принадлежал рухнувший под Коломной самолет
Разбившийся недалеко от Коломны Sukhoi Superjet принадлежал "Газпром Авиа", говорится в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:29
2024-07-12T22:48
происшествия
коломна
крушение sukhoi superjet под коломной
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Разбившийся недалеко от Коломны Sukhoi Superjet принадлежал "Газпром Авиа", говорится в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.Самолет потерпел крушение в пятницу днем. Находившиеся на борту три члена экипажа погибли, пассажиров там при этом не было. Возбуждено уголовное дело. По информации следователей, лайнер вылетел после ремонта с завода в аэропорт "Внуково", но упал в районе деревни Апраксино."По предварительным данным, сегодня, 12 июля 2024 года, в районе Коломны Московской области потерпел крушение борт ООО Авиапредприятие "Газпром Авиа", — говорится в публикации.Прокуратура также начала проверку.Кроме того, добавляется, что московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев отправился на место происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.
https://ria.ru/20240712/samolet-1959281780.html
https://ria.ru/20240712/rosaviatsiya-1959281917.html
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происшествия, коломна, крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Коломна, Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
Прокуратура рассказала, кому принадлежал рухнувший под Коломной самолет

Разбившийся под Коломной самолет принадлежал авиакомпании "Газпром Авиа"

© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа КоломнаМесто крушения самолета в Подмосковье
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна
Место крушения самолета в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Разбившийся недалеко от Коломны Sukhoi Superjet принадлежал "Газпром Авиа", говорится в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Самолет потерпел крушение в пятницу днем. Находившиеся на борту три члена экипажа погибли, пассажиров там при этом не было. Возбуждено уголовное дело. По информации следователей, лайнер вылетел после ремонта с завода в аэропорт "Внуково", но упал в районе деревни Апраксино.
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В МЧС рассказали подробности крушения самолета под Коломной
Вчера, 16:14
"По предварительным данным, сегодня, 12 июля 2024 года, в районе Коломны Московской области потерпел крушение борт ООО Авиапредприятие "Газпром Авиа", — говорится в публикации.
Прокуратура также начала проверку.
Кроме того, добавляется, что московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев отправился на место происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.
Место крушения самолета в Подмосковье. 12 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В самолете, потерпевшем крушение под Коломной, не было пассажиров
Вчера, 16:14
 
ПроисшествияКоломнаКрушение Sukhoi Superjet под Коломной
 
 
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