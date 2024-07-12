https://ria.ru/20240712/prokuratura-1959287222.html
Прокуратура рассказала, кому принадлежал рухнувший под Коломной самолет
Прокуратура рассказала, кому принадлежал рухнувший под Коломной самолет - РИА Новости, 12.07.2024
Прокуратура рассказала, кому принадлежал рухнувший под Коломной самолет
Разбившийся недалеко от Коломны Sukhoi Superjet принадлежал "Газпром Авиа", говорится в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:29
2024-07-12T16:29
2024-07-12T22:48
происшествия
коломна
крушение sukhoi superjet под коломной
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Разбившийся недалеко от Коломны Sukhoi Superjet принадлежал "Газпром Авиа", говорится в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.Самолет потерпел крушение в пятницу днем. Находившиеся на борту три члена экипажа погибли, пассажиров там при этом не было. Возбуждено уголовное дело. По информации следователей, лайнер вылетел после ремонта с завода в аэропорт "Внуково", но упал в районе деревни Апраксино."По предварительным данным, сегодня, 12 июля 2024 года, в районе Коломны Московской области потерпел крушение борт ООО Авиапредприятие "Газпром Авиа", — говорится в публикации.Прокуратура также начала проверку.Кроме того, добавляется, что московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев отправился на место происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.
https://ria.ru/20240712/samolet-1959281780.html
https://ria.ru/20240712/rosaviatsiya-1959281917.html
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происшествия, коломна, крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Коломна, Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
Прокуратура рассказала, кому принадлежал рухнувший под Коломной самолет
Разбившийся под Коломной самолет принадлежал авиакомпании "Газпром Авиа"
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Разбившийся недалеко от Коломны Sukhoi Superjet принадлежал "Газпром Авиа", говорится в Telegram-канале
Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Самолет потерпел крушение в пятницу днем. Находившиеся на борту три члена экипажа погибли, пассажиров там при этом не было. Возбуждено уголовное дело. По информации следователей, лайнер вылетел после ремонта с завода в аэропорт "Внуково", но упал в районе деревни Апраксино.
"По предварительным данным, сегодня, 12 июля 2024 года, в районе Коломны Московской области потерпел крушение борт ООО Авиапредприятие "Газпром Авиа", — говорится в публикации.
Прокуратура также начала проверку.
Кроме того, добавляется, что московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев отправился на место происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.