https://ria.ru/20240712/prokuratura-1959287222.html

Прокуратура рассказала, кому принадлежал рухнувший под Коломной самолет

Прокуратура рассказала, кому принадлежал рухнувший под Коломной самолет - РИА Новости, 12.07.2024

Прокуратура рассказала, кому принадлежал рухнувший под Коломной самолет

Разбившийся недалеко от Коломны Sukhoi Superjet принадлежал "Газпром Авиа", говорится в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:29

2024-07-12T16:29

2024-07-12T22:48

происшествия

коломна

крушение sukhoi superjet под коломной

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Разбившийся недалеко от Коломны Sukhoi Superjet принадлежал "Газпром Авиа", говорится в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.Самолет потерпел крушение в пятницу днем. Находившиеся на борту три члена экипажа погибли, пассажиров там при этом не было. Возбуждено уголовное дело. По информации следователей, лайнер вылетел после ремонта с завода в аэропорт "Внуково", но упал в районе деревни Апраксино."По предварительным данным, сегодня, 12 июля 2024 года, в районе Коломны Московской области потерпел крушение борт ООО Авиапредприятие "Газпром Авиа", — говорится в публикации.Прокуратура также начала проверку.Кроме того, добавляется, что московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев отправился на место происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

https://ria.ru/20240712/samolet-1959281780.html

https://ria.ru/20240712/rosaviatsiya-1959281917.html

коломна

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происшествия, коломна, крушение sukhoi superjet под коломной