https://ria.ru/20240712/prazdnik-1959185177.html

Священник рассказал, о чем напоминает праздник апостолов Петра и Павла

Священник рассказал, о чем напоминает праздник апостолов Петра и Павла - РИА Новости, 12.07.2024

Священник рассказал, о чем напоминает праздник апостолов Петра и Павла

Праздник апостолов Петра и Павла, который встречают в Русской церкви 12 июля, напоминает православным о том, что они должны не только жить по вере, но и... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:39

2024-07-12T11:39

2024-07-12T11:40

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рим

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Праздник апостолов Петра и Павла, который встречают в Русской церкви 12 июля, напоминает православным о том, что они должны не только жить по вере, но и свидетельствовать о ней окружающим, впрочем, делать это нужно тактично, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.В Русской православной церкви 12 июля встречают день Петра и Павла – апостолов, просветителей о Христе, миссионеров. Празднику предшествовал названный в его честь Петров пост (в этом году он продлился с 1 по 11 июля)."Этот праздник напоминает о том, что все мы призваны не только к бытовому благочестию, к жизненной колее, соотносящейся с церковными установлениями, но и к свидетельству о христианстве. Конечно, в первую очередь мы должны жить по заповедям, но и не молчать о нашей вере. Жизнь по Христу и свидетельство о Христе – это две составляющие бытия Церкви на протяжении всего ее исторического пути", – сказал отец Максим Козлов.При этом он подчеркнул, что важно "доносить радость евангельского благовестия до тех, кто вокруг нас", и делать это тактично. "Например, не стоит стесняться показать, что ты постишься – не выпячивать, не навязывать другим, – но и не стесняться, что это породит у людей вопросы. Не стесняться, придя после воскресного дня на работу, в ответ на вопрос, как прошли выходные, сказать, что воскресенье началось в храме на литургии. Не стесняться отказаться рассмеяться на "сальную" шутку или сарказм по отношению к святыне. Не стесняться сказать, что твои интересы находятся в том числе в области духовной литературы и духовной жизни, когда об этом заходит речь, что читаете не только современных авторов или социальные сети, но и Священное Писание, святых отцов Церкви", – посоветовал глава Учебного комитета РПЦ.Отец Максим призвал твердо реагировать на шутки о святынях и твердо давать понять окружающим, чтобы так не шутили. "Как реагировать – зависит от отношений с конкретным человеком и обстановки. Есть евангельское слово – "не метать бисер перед свиньями", если это в какой-то совершенно неприглядной обстановке происходит. А, скажем, в общественном пространстве – служебном, профессиональном – мне кажется, достаточно убедительно прозвучит спокойное, мирное свидетельство. Можно сказать, что "я, со сказанным вами не согласен, и думаю, что по поводу Божией Матери, Спасителя или святых так ерничать не стоит". И на этом дискуссию закрыть", – пояснил священник.Он также напомнил, что апостолы Петр и Павел всегда были очень значимы, что отражено и в литургической жизни, и в предании Церкви. "Это два первоверховных апостола, оба пострадали при императоре Нероне, оба мощами почивают в Риме, где больше всего мучеников пострадало в первые века. Спаситель говорит: "Ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее" (Евангелии от Матфея). То есть роль апостола Петра в первохристианской общине была очень значимой. Наряду с ним первоверховным апостолом признается Павел. Хотя он был призван уже после Вознесения Спасителя, но по объёму своих миссионерских трудов занимает совершенно исключительное место в первохристианской общине", – заключил собеседник агентства.Ранее отец Максим Козлов призвал посвятить время Петрова поста образованию, "спросить себя, когда я обновлял свои знания, чтобы мое свидетельство о христианстве другим людям было убедительным, когда я вообще в последний раз прочитал книжку о своей вере, истории Церкви".

https://ria.ru/20240705/1574181944.html

https://ria.ru/20240701/post-1956191790.html

https://ria.ru/20240711/lager-1959056966.html

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Никита Бизин

рим, русская православная церковь, религия