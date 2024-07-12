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В Приамурье более 650 человек тушат природные пожары - РИА Новости, 12.07.2024
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05:24 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/pozhary-1959129825.html
В Приамурье более 650 человек тушат природные пожары
В Приамурье более 650 человек тушат природные пожары - РИА Новости, 12.07.2024
В Приамурье более 650 человек тушат природные пожары
Природные пожары в Приамурье тушат более 650 человек, в том числе весь личный состав Амурской авиабазы, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T05:24
2024-07-12T05:24
происшествия
природные пожары в россии
россия
приморский край
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 июл – РИА Новости. Природные пожары в Приамурье тушат более 650 человек, в том числе весь личный состав Амурской авиабазы, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "Более 650 человек лесопожарной группировки области работают на тушении природных пожаров. Борются с огнем десантники и парашютисты всех авиаотделений Амурской авиабазы, почти 200 сотрудников амурских лесхозов, 25 групп оперативного реагирования пожарных и спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ, более 200 добровольцев и арендаторов земель", - говорится в сообщении. Больше всего людей сосредоточено в Зейском и Мазановском округах. Специалисты передвигаются на вездеходах и снегоболотоходах, с воздуха ситуацию контролирует авиация – три самолёта и два вертолета. По данным центра, за прошедшие сутки потушили шесть природных пожаров на площади более 11,5 тысячи гектаров в Зейском, Тындинском, Шимановском и Благовещенском округах. Действуют в регионе, по состоянию на утро пятницы, 70 природных пожаров, 13 из которых локализованы, 26 – находятся в труднодоступной местности в зоне контроля. Угрозы населенным пунктам нет.
https://ria.ru/20240711/pozhar-1959088515.html
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происшествия, природные пожары в россии, россия, приморский край
Происшествия, Природные пожары в России, Россия, Приморский край
В Приамурье более 650 человек тушат природные пожары

В Приамурье более 650 человек работают на тушении природных пожаров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 июл – РИА Новости. Природные пожары в Приамурье тушат более 650 человек, в том числе весь личный состав Амурской авиабазы, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Более 650 человек лесопожарной группировки области работают на тушении природных пожаров. Борются с огнем десантники и парашютисты всех авиаотделений Амурской авиабазы, почти 200 сотрудников амурских лесхозов, 25 групп оперативного реагирования пожарных и спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ, более 200 добровольцев и арендаторов земель", - говорится в сообщении.
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Больше всего людей сосредоточено в Зейском и Мазановском округах. Специалисты передвигаются на вездеходах и снегоболотоходах, с воздуха ситуацию контролирует авиация – три самолёта и два вертолета.
По данным центра, за прошедшие сутки потушили шесть природных пожаров на площади более 11,5 тысячи гектаров в Зейском, Тындинском, Шимановском и Благовещенском округах. Действуют в регионе, по состоянию на утро пятницы, 70 природных пожаров, 13 из которых локализованы, 26 – находятся в труднодоступной местности в зоне контроля. Угрозы населенным пунктам нет.
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