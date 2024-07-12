https://ria.ru/20240712/pozhary-1959129825.html

В Приамурье более 650 человек тушат природные пожары

В Приамурье более 650 человек тушат природные пожары - РИА Новости, 12.07.2024

В Приамурье более 650 человек тушат природные пожары

Природные пожары в Приамурье тушат более 650 человек, в том числе весь личный состав Амурской авиабазы, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T05:24

2024-07-12T05:24

2024-07-12T05:24

происшествия

природные пожары в россии

россия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870370181_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_a1d81f0e1ebcf03a0dfb8aa20fa275cf.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 июл – РИА Новости. Природные пожары в Приамурье тушат более 650 человек, в том числе весь личный состав Амурской авиабазы, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "Более 650 человек лесопожарной группировки области работают на тушении природных пожаров. Борются с огнем десантники и парашютисты всех авиаотделений Амурской авиабазы, почти 200 сотрудников амурских лесхозов, 25 групп оперативного реагирования пожарных и спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ, более 200 добровольцев и арендаторов земель", - говорится в сообщении. Больше всего людей сосредоточено в Зейском и Мазановском округах. Специалисты передвигаются на вездеходах и снегоболотоходах, с воздуха ситуацию контролирует авиация – три самолёта и два вертолета. По данным центра, за прошедшие сутки потушили шесть природных пожаров на площади более 11,5 тысячи гектаров в Зейском, Тындинском, Шимановском и Благовещенском округах. Действуют в регионе, по состоянию на утро пятницы, 70 природных пожаров, 13 из которых локализованы, 26 – находятся в труднодоступной местности в зоне контроля. Угрозы населенным пунктам нет.

https://ria.ru/20240711/pozhar-1959088515.html

https://ria.ru/20240711/jakutija-1958924176.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, природные пожары в россии, россия, приморский край