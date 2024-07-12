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В Новой Москве при пожаре погибла женщина - РИА Новости, 12.07.2024
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14:24 12.07.2024 (обновлено: 14:34 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/pozhar-1959244930.html
В Новой Москве при пожаре погибла женщина
В Новой Москве при пожаре погибла женщина - РИА Новости, 12.07.2024
В Новой Москве при пожаре погибла женщина
Пожилая женщина умерла в Новой Москве при пожаре, который возник, по предварительным данным, из-за загоревшегося вентилятора, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:24
2024-07-12T14:34
происшествия
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Пожилая женщина умерла в Новой Москве при пожаре, который возник, по предварительным данным, из-за загоревшегося вентилятора, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "В результате пожара в квартире жилого дома по улице Скульптора Мухиной погибла женщина 1947 года рождения, а также пострадал 87-летний супруг погибшей, он госпитализирован. По предварительным данным, произошло возгорание вентилятора", - говорится в сообщении. Точная причина возгорания, как уточнили в ведомстве, будет установлена после пожарно-технической экспертизы. Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту произошедшего.
https://ria.ru/20240702/elektrosamokat-1956900139.html
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происшествия, новая москва
Происшествия, Новая Москва
В Новой Москве при пожаре погибла женщина

В Новой Москве пожилая женщина погибла при пожаре из-за вентилятора

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто пожара по улице Мухиной в Новой Москве. 12 июля 2024
Место пожара по улице Мухиной в Новой Москве. 12 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место пожара по улице Мухиной в Новой Москве. 12 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Пожилая женщина умерла в Новой Москве при пожаре, который возник, по предварительным данным, из-за загоревшегося вентилятора, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«
"В результате пожара в квартире жилого дома по улице Скульптора Мухиной погибла женщина 1947 года рождения, а также пострадал 87-летний супруг погибшей, он госпитализирован. По предварительным данным, произошло возгорание вентилятора", - говорится в сообщении.
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Точная причина возгорания, как уточнили в ведомстве, будет установлена после пожарно-технической экспертизы.
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