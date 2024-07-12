Рейтинг@Mail.ru
В Якутии во время тушения леса пропал пожарный - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 12.07.2024 (обновлено: 11:33 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/pozhar-1959138526.html
В Якутии во время тушения леса пропал пожарный
В Якутии во время тушения леса пропал пожарный - РИА Новости, 12.07.2024
В Якутии во время тушения леса пропал пожарный
Огнеборец пропал в Якутии во время тушения лесного пожара у села Белькачи, на его поиски вылетел вертолет, сообщает пресс-служба региональной cлужбы спасения в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T08:35
2024-07-12T11:33
происшествия
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959148448_117:0:1141:576_1920x0_80_0_0_8c54eeb939c9b2342b835bbd4722c25a.jpg
ЯКУТСК, 12 июл — РИА Новости. Огнеборец пропал в Якутии во время тушения лесного пожара у села Белькачи, на его поиски вылетел вертолет, сообщает пресс-служба региональной cлужбы спасения в Telegram-канале. "В Усть-Майском районе спасатели ищут пропавшего огнеборца, &lt;...&gt; на месте тушения лесного пожара у населенного пункта Белькачи пропал мужчина 1987 года рождения. Утром 12 июля на поиски пропавшего вылетели на вертолете АК "Полярные авиалинии" пятеро спасателей Службы спасения Якутии", — рассказали в пресс-службе. Отмечается, что пожарный покинул место дислокации 10 июля и не дает о себе знать. Ранее сообщалось, что дым, сильный ветер и засушливая погода усложняют тушение лесных пожаров в Якутии, до конца июля значительной стабилизации обстановки в регионе не ожидается.
https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959148448_512:0:1280:576_1920x0_80_0_0_ef8c77bb70d837a4c8a910fd3e76fbac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика саха (якутия)
Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии во время тушения леса пропал пожарный

В Якутии во время тушения лесного пожара у села Белькачи пропал огнеборец

© Фото : Служба спасения Якутии/TelegramСпасательная операция по поиску пропавшего во время тушения лесного пожара огнеборца у села Белькачи в Якутии. 12 июля 2024
Спасательная операция по поиску пропавшего во время тушения лесного пожара огнеборца у села Белькачи в Якутии. 12 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Служба спасения Якутии/Telegram
Спасательная операция по поиску пропавшего во время тушения лесного пожара огнеборца у села Белькачи в Якутии. 12 июля 2024
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 12 июл — РИА Новости. Огнеборец пропал в Якутии во время тушения лесного пожара у села Белькачи, на его поиски вылетел вертолет, сообщает пресс-служба региональной cлужбы спасения в Telegram-канале.
"В Усть-Майском районе спасатели ищут пропавшего огнеборца, <...> на месте тушения лесного пожара у населенного пункта Белькачи пропал мужчина 1987 года рождения. Утром 12 июля на поиски пропавшего вылетели на вертолете АК "Полярные авиалинии" пятеро спасателей Службы спасения Якутии", — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что пожарный покинул место дислокации 10 июля и не дает о себе знать.
Ранее сообщалось, что дым, сильный ветер и засушливая погода усложняют тушение лесных пожаров в Якутии, до конца июля значительной стабилизации обстановки в регионе не ожидается.
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Якутии применяют беспилотники на лесных пожарах
28 июня, 08:26
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала