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В Якутии во время тушения леса пропал пожарный
В Якутии во время тушения леса пропал пожарный - РИА Новости, 12.07.2024
В Якутии во время тушения леса пропал пожарный
Огнеборец пропал в Якутии во время тушения лесного пожара у села Белькачи, на его поиски вылетел вертолет, сообщает пресс-служба региональной cлужбы спасения в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T08:35
2024-07-12T08:35
2024-07-12T11:33
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 12 июл — РИА Новости. Огнеборец пропал в Якутии во время тушения лесного пожара у села Белькачи, на его поиски вылетел вертолет, сообщает пресс-служба региональной cлужбы спасения в Telegram-канале. "В Усть-Майском районе спасатели ищут пропавшего огнеборца, <...> на месте тушения лесного пожара у населенного пункта Белькачи пропал мужчина 1987 года рождения. Утром 12 июля на поиски пропавшего вылетели на вертолете АК "Полярные авиалинии" пятеро спасателей Службы спасения Якутии", — рассказали в пресс-службе. Отмечается, что пожарный покинул место дислокации 10 июля и не дает о себе знать. Ранее сообщалось, что дым, сильный ветер и засушливая погода усложняют тушение лесных пожаров в Якутии, до конца июля значительной стабилизации обстановки в регионе не ожидается.
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происшествия, республика саха (якутия)
Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии во время тушения леса пропал пожарный
В Якутии во время тушения лесного пожара у села Белькачи пропал огнеборец
ЯКУТСК, 12 июл — РИА Новости.
Огнеборец пропал в Якутии во время тушения лесного пожара у села Белькачи, на его поиски вылетел вертолет, сообщает пресс-служба региональной cлужбы спасения в Telegram-канале
.
"В Усть-Майском районе спасатели ищут пропавшего огнеборца, <...> на месте тушения лесного пожара у населенного пункта Белькачи пропал мужчина 1987 года рождения. Утром 12 июля на поиски пропавшего вылетели на вертолете АК "Полярные авиалинии" пятеро спасателей Службы спасения Якутии", — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что пожарный покинул место дислокации 10 июля и не дает о себе знать.
Ранее сообщалось, что дым, сильный ветер и засушливая погода усложняют тушение лесных пожаров в Якутии, до конца июля значительной стабилизации обстановки в регионе не ожидается.