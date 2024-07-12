https://ria.ru/20240712/pozhar-1959138526.html

В Якутии во время тушения леса пропал пожарный

В Якутии во время тушения леса пропал пожарный - РИА Новости, 12.07.2024

В Якутии во время тушения леса пропал пожарный

Огнеборец пропал в Якутии во время тушения лесного пожара у села Белькачи, на его поиски вылетел вертолет, сообщает пресс-служба региональной cлужбы спасения в... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T08:35

2024-07-12T08:35

2024-07-12T11:33

происшествия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 12 июл — РИА Новости. Огнеборец пропал в Якутии во время тушения лесного пожара у села Белькачи, на его поиски вылетел вертолет, сообщает пресс-служба региональной cлужбы спасения в Telegram-канале. "В Усть-Майском районе спасатели ищут пропавшего огнеборца, <...> на месте тушения лесного пожара у населенного пункта Белькачи пропал мужчина 1987 года рождения. Утром 12 июля на поиски пропавшего вылетели на вертолете АК "Полярные авиалинии" пятеро спасателей Службы спасения Якутии", — рассказали в пресс-службе. Отмечается, что пожарный покинул место дислокации 10 июля и не дает о себе знать. Ранее сообщалось, что дым, сильный ветер и засушливая погода усложняют тушение лесных пожаров в Якутии, до конца июля значительной стабилизации обстановки в регионе не ожидается.

https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html

республика саха (якутия)

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происшествия, республика саха (якутия)