Глава херсонской ОВА заявил о повреждении критической инфраструктуры
Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении критической инфраструктуры
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" на Артемовском направлении в зоне проведения СВО
Военнослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" на Артемовском направлении в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, утверждает назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
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"Попали в объект критической инфраструктуры, (а также - ред.) газопровод", - написал Прокудин.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.