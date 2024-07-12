https://ria.ru/20240712/povrezhdenie-1959137597.html

Глава херсонской ОВА заявил о повреждении критической инфраструктуры

Глава херсонской ОВА заявил о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 12.07.2024

Глава херсонской ОВА заявил о повреждении критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, утверждает назначенный Киевом глава областной военной администрации... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T08:22

2024-07-12T08:22

2024-07-12T08:39

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, утверждает назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале."Попали в объект критической инфраструктуры, (а также - ред.) газопровод", - написал Прокудин.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240704/reb-1957252202.html

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херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины