https://ria.ru/20240712/postradavshiy-1959340017.html
При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель
При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.07.2024
При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, пострадавший госпитализирован, сообщает мэр города Алексей... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T19:16
2024-07-12T19:16
2024-07-12T19:16
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, пострадавший госпитализирован, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительной информации, во время обстрела Петровского района в гаражном кооперативе по ул. Нижневартовской ранения получил мужчина 1976 года рождения. Госпитализирован в хирургическое отделение лечебного учреждения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 17.40 по 18.30 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по данному району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель
Кулемзин: мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Петровского района Донецка