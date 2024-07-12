https://ria.ru/20240712/postradavshiy-1959340017.html

При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель

При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.07.2024

При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, пострадавший госпитализирован, сообщает мэр города Алексей... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T19:16

2024-07-12T19:16

2024-07-12T19:16

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, пострадавший госпитализирован, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительной информации, во время обстрела Петровского района в гаражном кооперативе по ул. Нижневартовской ранения получил мужчина 1976 года рождения. Госпитализирован в хирургическое отделение лечебного учреждения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 17.40 по 18.30 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по данному району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, происшествия