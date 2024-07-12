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Путин подписал закон об увеличении пошлин за юридически значимые действия - РИА Новости, 12.07.2024
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17:25 12.07.2024 (обновлено: 19:59 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/poshliny-1959307171.html
Путин подписал закон об увеличении пошлин за юридически значимые действия
Путин подписал закон об увеличении пошлин за юридически значимые действия - РИА Новости, 12.07.2024
Путин подписал закон об увеличении пошлин за юридически значимые действия
Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, увеличивает с 2025 года госпошлины за различные юридически значимые действия... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:25
2024-07-12T19:59
россия
владимир путин
налоговые изменения в россии
экономика
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, увеличивает с 2025 года госпошлины за различные юридически значимые действия. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. При этом госпошлина за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, увеличивается до 400 тысяч с 35 тысяч рублей, а законодательством о естественных монополиях - до 50 тысяч с 16 тысяч рублей. Пошлина в размере 150 тысяч рублей теперь будет взиматься за госрегистрацию международной компании в специальном административном районе в порядке не только редомициляции, но и инкорпорации. Госпошлина за выдачу аттестата, свидетельства или иного документа, подтверждающего уровень квалификации, либо его дубликата взамен утерянного увеличивается до 2000 с 1300 рублей, а за внесение в них изменений – до 500 рублей с 350 рублей. Кроме того, до 5000 с 650 рублей вырастут госпошлины за расторжение брака в случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии, а также когда они разводятся через суд. До 5000 с 1600 рублей повышается размер пошлины за госрегистрацию перемены имени (включающего в себя фамилию, имя и (или) отчество), включая выдачу свидетельства о его перемене. А за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, пошлина повышается до 700 с 650 рублей. При повторной выдаче свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния пошлина увеличивается до 500 с 350 рублей. Пошлина за выдачу физлицам справок из архивов органов ЗАГС и иных уполномоченных органов вырастет до 350 с 200 рублей. Кроме того, устанавливается пошлина за регистрацию правил формирования долгосрочных сбережений и внесение в них изменений в размере 3500 рублей, а за регистрацию вносимых изменений - 1600 рублей. Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
https://ria.ru/20240425/korsik-1942330813.html
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россия, владимир путин, налоговые изменения в россии, экономика
Россия, Владимир Путин, Налоговые изменения в России, Экономика
Путин подписал закон об увеличении пошлин за юридически значимые действия

Путин подписал закон об увеличении госпошлин за юридически значимые действия

© РИА Новости / Алексей НикольскийВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, увеличивает с 2025 года госпошлины за различные юридически значимые действия. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. При этом госпошлина за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, увеличивается до 400 тысяч с 35 тысяч рублей, а законодательством о естественных монополиях - до 50 тысяч с 16 тысяч рублей.
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Пошлина в размере 150 тысяч рублей теперь будет взиматься за госрегистрацию международной компании в специальном административном районе в порядке не только редомициляции, но и инкорпорации. Госпошлина за выдачу аттестата, свидетельства или иного документа, подтверждающего уровень квалификации, либо его дубликата взамен утерянного увеличивается до 2000 с 1300 рублей, а за внесение в них изменений – до 500 рублей с 350 рублей.
Кроме того, до 5000 с 650 рублей вырастут госпошлины за расторжение брака в случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии, а также когда они разводятся через суд. До 5000 с 1600 рублей повышается размер пошлины за госрегистрацию перемены имени (включающего в себя фамилию, имя и (или) отчество), включая выдачу свидетельства о его перемене.
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А за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, пошлина повышается до 700 с 650 рублей. При повторной выдаче свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния пошлина увеличивается до 500 с 350 рублей.
Пошлина за выдачу физлицам справок из архивов органов ЗАГС и иных уполномоченных органов вырастет до 350 с 200 рублей. Кроме того, устанавливается пошлина за регистрацию правил формирования долгосрочных сбережений и внесение в них изменений в размере 3500 рублей, а за регистрацию вносимых изменений - 1600 рублей.
Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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