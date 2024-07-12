https://ria.ru/20240712/pomosch-1959221356.html
Волонтеры Колымы доставили средства РЭБ и квадрокоптеры в зону СВО
Волонтеры Колымы доставили средства РЭБ и квадрокоптеры в зону СВО - РИА Новости, 12.07.2024
Волонтеры Колымы доставили средства РЭБ и квадрокоптеры в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и другую технику, переданную активистами "Единой России", "Молодой... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:17
2024-07-12T13:17
2024-07-12T13:17
надежные люди
расследование убийства главного редактора телеканала "колыма плюс" в магадане
сво
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МАГАДАН, 12 июл - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили в зону СВО средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и другую технику, переданную активистами "Единой России", "Молодой гвардии" и фонда "Наша правда", сообщил в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Единая Россия", молодогвардейцы и фонд "Наша правда" передали технику воинским подразделениям: волнорезы, средства радиоэлектронной борьбы и мавиков-3T. Военнослужащим на донецком направлении тоже доставили дроны и другую технику. Группировке "Центр" передали специально разработанную для их задач комплексную систему связи. Военным также доставили новую разработку Центра беспилотных – станции противодействия беспилотникам "Капюшон", – написал Козлов. Он добавил, что члены магаданского регионального отделения "Единой России" собрали и отправили более 150 тонн помощи для военнослужащих СВО.
https://ria.ru/20240710/sakhalin-1958662430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
расследование убийства главного редактора телеканала "колыма плюс" в магадане, сво
Надежные люди, Расследование убийства главного редактора телеканала "Колыма плюс" в Магадане, СВО
МАГАДАН, 12 июл - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили в зону СВО средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и другую технику, переданную активистами "Единой России", "Молодой гвардии" и фонда "Наша правда", сообщил в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Единая Россия", молодогвардейцы и фонд "Наша правда" передали технику воинским подразделениям: волнорезы, средства радиоэлектронной борьбы и мавиков-3T. Военнослужащим на донецком направлении тоже доставили дроны и другую технику. Группировке "Центр" передали специально разработанную для их задач комплексную систему связи. Военным также доставили новую разработку Центра беспилотных – станции противодействия беспилотникам "Капюшон", – написал Козлов.
Он добавил, что члены магаданского регионального отделения "Единой России" собрали и отправили более 150 тонн помощи для военнослужащих СВО
.