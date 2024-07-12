https://ria.ru/20240712/pomosch-1959221356.html

Волонтеры Колымы доставили средства РЭБ и квадрокоптеры в зону СВО

Волонтеры Колымы доставили средства РЭБ и квадрокоптеры в зону СВО - РИА Новости, 12.07.2024

Волонтеры Колымы доставили средства РЭБ и квадрокоптеры в зону СВО

Магаданские волонтеры доставили в зону СВО средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и другую технику, переданную активистами "Единой России", "Молодой... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:17

2024-07-12T13:17

2024-07-12T13:17

надежные люди

расследование убийства главного редактора телеканала "колыма плюс" в магадане

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959218884_91:173:905:631_1920x0_80_0_0_0107c0ed12009192d477fa6154fa0ecb.jpg

МАГАДАН, 12 июл - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили в зону СВО средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и другую технику, переданную активистами "Единой России", "Молодой гвардии" и фонда "Наша правда", сообщил в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Единая Россия", молодогвардейцы и фонд "Наша правда" передали технику воинским подразделениям: волнорезы, средства радиоэлектронной борьбы и мавиков-3T. Военнослужащим на донецком направлении тоже доставили дроны и другую технику. Группировке "Центр" передали специально разработанную для их задач комплексную систему связи. Военным также доставили новую разработку Центра беспилотных – станции противодействия беспилотникам "Капюшон", – написал Козлов. Он добавил, что члены магаданского регионального отделения "Единой России" собрали и отправили более 150 тонн помощи для военнослужащих СВО.

https://ria.ru/20240710/sakhalin-1958662430.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

расследование убийства главного редактора телеканала "колыма плюс" в магадане, сво