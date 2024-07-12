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Волонтеры Колымы доставили средства РЭБ и квадрокоптеры в зону СВО - РИА Новости, 12.07.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
13:17 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/pomosch-1959221356.html
Волонтеры Колымы доставили средства РЭБ и квадрокоптеры в зону СВО
Волонтеры Колымы доставили средства РЭБ и квадрокоптеры в зону СВО - РИА Новости, 12.07.2024
Волонтеры Колымы доставили средства РЭБ и квадрокоптеры в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и другую технику, переданную активистами "Единой России", "Молодой... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:17
2024-07-12T13:17
надежные люди
расследование убийства главного редактора телеканала "колыма плюс" в магадане
сво
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МАГАДАН, 12 июл - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили в зону СВО средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и другую технику, переданную активистами "Единой России", "Молодой гвардии" и фонда "Наша правда", сообщил в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Единая Россия", молодогвардейцы и фонд "Наша правда" передали технику воинским подразделениям: волнорезы, средства радиоэлектронной борьбы и мавиков-3T. Военнослужащим на донецком направлении тоже доставили дроны и другую технику. Группировке "Центр" передали специально разработанную для их задач комплексную систему связи. Военным также доставили новую разработку Центра беспилотных – станции противодействия беспилотникам "Капюшон", – написал Козлов. Он добавил, что члены магаданского регионального отделения "Единой России" собрали и отправили более 150 тонн помощи для военнослужащих СВО.
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Артем Смирнов
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расследование убийства главного редактора телеканала "колыма плюс" в магадане, сво
Надежные люди, Расследование убийства главного редактора телеканала "Колыма плюс" в Магадане, СВО

Волонтеры Колымы доставили средства РЭБ и квадрокоптеры в зону СВО

© Единая Россия I Магаданская область/ВКонтактеМагаданские волонтеры доставили в зону СВО средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и другую технику, переданную активистами "Единой России", "Молодой гвардии" и фонда "Наша правда"
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и другую технику, переданную активистами Единой России, Молодой гвардии и фонда Наша правда - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Единая Россия I Магаданская область/ВКонтакте
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и другую технику, переданную активистами "Единой России", "Молодой гвардии" и фонда "Наша правда"
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 12 июл - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили в зону СВО средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и другую технику, переданную активистами "Единой России", "Молодой гвардии" и фонда "Наша правда", сообщил в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Единая Россия", молодогвардейцы и фонд "Наша правда" передали технику воинским подразделениям: волнорезы, средства радиоэлектронной борьбы и мавиков-3T. Военнослужащим на донецком направлении тоже доставили дроны и другую технику. Группировке "Центр" передали специально разработанную для их задач комплексную систему связи. Военным также доставили новую разработку Центра беспилотных – станции противодействия беспилотникам "Капюшон", – написал Козлов.
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Он добавил, что члены магаданского регионального отделения "Единой России" собрали и отправили более 150 тонн помощи для военнослужащих СВО.
 
Надежные людиРасследование убийства главного редактора телеканала "Колыма плюс" в МагаданеСВО
 
 
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