Рейтинг@Mail.ru
Шольц отказался комментировать данные CNN о покушении на главу Rheinmetall - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/pokushenie-1959204816.html
Шольц отказался комментировать данные CNN о покушении на главу Rheinmetall
Шольц отказался комментировать данные CNN о покушении на главу Rheinmetall - РИА Новости, 12.07.2024
Шольц отказался комментировать данные CNN о покушении на главу Rheinmetall
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет комментировать информацию американского телеканала CNN, который, ссылаясь на анонимные источники и не приводя... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:26
2024-07-12T12:26
в мире
германия
россия
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137617_0:169:3000:1857_1920x0_80_0_0_a52d8b027e13e66bd78f3fe6bd846f38.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости/Прайм. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет комментировать информацию американского телеканала CNN, который, ссылаясь на анонимные источники и не приводя никаких доказательств, утверждал о якобы готовившемся Россией покушении на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в лице американских и западных чиновников, не приведя при этом никаких доказательств, утверждал, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах российского правительства устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона якобы предупредила Берлин о готовящемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию. Сам Паппергер в беседе с газетой Financial Times предположил, что CNN взял эту информацию "не с потолка", но не пояснил, почему так считает и почему верит анонимным источникам американского телеканала. "Я не буду комментировать сообщение о российском заговоре с целью убийства генерального директора Rheinmetall", - приводит агентство Рейтер слова канцлера.
https://ria.ru/20240402/bespilotniki-1937291432.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137617_159:0:2818:1994_1920x0_80_0_0_bfe16e6d457e5eb0d7f95b63428ec8d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, олаф шольц
В мире, Германия, Россия, Олаф Шольц
Шольц отказался комментировать данные CNN о покушении на главу Rheinmetall

Шольц отказался комментировать сообщения CNN о покушении на главу Rheinmetall

© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости/Прайм. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет комментировать информацию американского телеканала CNN, который, ссылаясь на анонимные источники и не приводя никаких доказательств, утверждал о якобы готовившемся Россией покушении на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в лице американских и западных чиновников, не приведя при этом никаких доказательств, утверждал, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах российского правительства устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона якобы предупредила Берлин о готовящемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию. Сам Паппергер в беседе с газетой Financial Times предположил, что CNN взял эту информацию "не с потолка", но не пояснил, почему так считает и почему верит анонимным источникам американского телеканала.
«
"Я не буду комментировать сообщение о российском заговоре с целью убийства генерального директора Rheinmetall", - приводит агентство Рейтер слова канцлера.
Российский военный с трофейным украинским беспилотником - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Запад помогает Киеву готовить атаки на российские объекты, сообщает CNN
2 апреля, 11:21
 
В миреГерманияРоссияОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала