https://ria.ru/20240712/pokushenie-1959204816.html

Шольц отказался комментировать данные CNN о покушении на главу Rheinmetall

Шольц отказался комментировать данные CNN о покушении на главу Rheinmetall - РИА Новости, 12.07.2024

Шольц отказался комментировать данные CNN о покушении на главу Rheinmetall

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет комментировать информацию американского телеканала CNN, который, ссылаясь на анонимные источники и не приводя... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:26

2024-07-12T12:26

2024-07-12T12:26

в мире

германия

россия

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137617_0:169:3000:1857_1920x0_80_0_0_a52d8b027e13e66bd78f3fe6bd846f38.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости/Прайм. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет комментировать информацию американского телеканала CNN, который, ссылаясь на анонимные источники и не приводя никаких доказательств, утверждал о якобы готовившемся Россией покушении на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в лице американских и западных чиновников, не приведя при этом никаких доказательств, утверждал, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах российского правительства устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона якобы предупредила Берлин о готовящемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию. Сам Паппергер в беседе с газетой Financial Times предположил, что CNN взял эту информацию "не с потолка", но не пояснил, почему так считает и почему верит анонимным источникам американского телеканала. "Я не буду комментировать сообщение о российском заговоре с целью убийства генерального директора Rheinmetall", - приводит агентство Рейтер слова канцлера.

https://ria.ru/20240402/bespilotniki-1937291432.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, олаф шольц