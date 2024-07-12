https://ria.ru/20240712/pogoda-1959136692.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 12.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Переменная облачность и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T08:15

2024-07-12T08:15

2024-07-12T08:15

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Переменная облачность и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать периферия антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха - плюс 27 – плюс 29 градусов, в Подмосковье - от плюс 25 до плюс 30", – отметил синоптик. По словам Леуса, ветер в столице будет дуть южный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление падает, но к вечеру показания барометров вернутся в норму и составят 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240710/ekspert-1958719582.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода