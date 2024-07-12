https://ria.ru/20240712/pogoda-1959123343.html

Москвичам рассказали о потеплении на выходных

Москвичам рассказали о потеплении на выходных - РИА Новости, 12.07.2024

Москвичам рассказали о потеплении на выходных

Ночи на выходных в Москве снова потеплеют до 18 градусов, в Подмосковье – до 20, но до "египетских", которые были на прошлой неделе, не дотянут, заявил РИА... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T03:32

2024-07-12T03:32

2024-07-12T03:32

общество

москва

московская область (подмосковье)

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ночи на выходных в Москве снова потеплеют до 18 градусов, в Подмосковье – до 20, но до "египетских", которые были на прошлой неделе, не дотянут, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. На прошлой неделе ночные температуры в Москве не опускались ниже 24 градусов. Синоптик назвал такое явление "египетскими ночами" и отметил, что оно является опасным, поскольку организм человека плохо восстанавливается при высоких температурах. "Постепенно начинает повышаться температура и ночью. Если в ночь на пятницу еще комфортная температура с минимальными значениями 13-16 градусов, то в субботу уже выше – 15-17, а в воскресенье - 16-18, по области – 15-20, но все-таки это не 23-25, как было на прошлой неделе", - сказал Вильфанд. По его словам, потепление связано с тем, что антициклон постепенно перемещается на восток, и Москва переходит в его теплый сектор. "В пятницу днем 25-30, потом на 2 градуса температура повысится именно за счет того, что адвекция теплых воздушных масс добавит этот эффект", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20240712/iyun-1959121394.html

https://ria.ru/20240712/pogoda-1959122925.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

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общество, москва, московская область (подмосковье), россия, роман вильфанд, гидрометцентр