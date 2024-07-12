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Москвичам рассказали о потеплении на выходных - РИА Новости, 12.07.2024
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03:32 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/pogoda-1959123343.html
Москвичам рассказали о потеплении на выходных
Москвичам рассказали о потеплении на выходных - РИА Новости, 12.07.2024
Москвичам рассказали о потеплении на выходных
Ночи на выходных в Москве снова потеплеют до 18 градусов, в Подмосковье – до 20, но до "египетских", которые были на прошлой неделе, не дотянут, заявил РИА... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T03:32
2024-07-12T03:32
общество
москва
московская область (подмосковье)
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ночи на выходных в Москве снова потеплеют до 18 градусов, в Подмосковье – до 20, но до "египетских", которые были на прошлой неделе, не дотянут, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. На прошлой неделе ночные температуры в Москве не опускались ниже 24 градусов. Синоптик назвал такое явление "египетскими ночами" и отметил, что оно является опасным, поскольку организм человека плохо восстанавливается при высоких температурах. "Постепенно начинает повышаться температура и ночью. Если в ночь на пятницу еще комфортная температура с минимальными значениями 13-16 градусов, то в субботу уже выше – 15-17, а в воскресенье - 16-18, по области – 15-20, но все-таки это не 23-25, как было на прошлой неделе", - сказал Вильфанд. По его словам, потепление связано с тем, что антициклон постепенно перемещается на восток, и Москва переходит в его теплый сектор. "В пятницу днем 25-30, потом на 2 градуса температура повысится именно за счет того, что адвекция теплых воздушных масс добавит этот эффект", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20240712/iyun-1959121394.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам рассказали о потеплении на выходных

Вильфанд: на выходных в Москве ночи потеплеют до 18 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ночи на выходных в Москве снова потеплеют до 18 градусов, в Подмосковье – до 20, но до "египетских", которые были на прошлой неделе, не дотянут, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На прошлой неделе ночные температуры в Москве не опускались ниже 24 градусов. Синоптик назвал такое явление "египетскими ночами" и отметил, что оно является опасным, поскольку организм человека плохо восстанавливается при высоких температурах.
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"Постепенно начинает повышаться температура и ночью. Если в ночь на пятницу еще комфортная температура с минимальными значениями 13-16 градусов, то в субботу уже выше – 15-17, а в воскресенье - 16-18, по области – 15-20, но все-таки это не 23-25, как было на прошлой неделе", - сказал Вильфанд.
По его словам, потепление связано с тем, что антициклон постепенно перемещается на восток, и Москва переходит в его теплый сектор.
"В пятницу днем 25-30, потом на 2 градуса температура повысится именно за счет того, что адвекция теплых воздушных масс добавит этот эффект", - добавил синоптик.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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