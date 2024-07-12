https://ria.ru/20240712/pogoda-1959122925.html

Жителям европейской части России рассказали о погоде на выходных

Жителям европейской части России рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 12.07.2024

Жителям европейской части России рассказали о погоде на выходных

Жаркая погода прогнозируется на выходных на всей европейской части России, в центральных регионах - 27-32 градуса, на юге страны – до 41 градуса, заявил РИА... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T03:24

2024-07-12T03:24

2024-07-12T03:24

общество

россия

северо-кавказский федеральный округ

симферополь

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Жаркая погода прогнозируется на выходных на всей европейской части России, в центральных регионах - 27-32 градуса, на юге страны – до 41 градуса, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Погода в выходные будет определяться антициклонической деятельностью, поэтому погода жаркая практически везде: в Центральном, в Южном, в Северокавказских федеральных округах. Но если в центре Европейской России под жаркой погодой понимается температура 27-32, то на юге Центрального федерального округа - 35-37, а на юге страны - до 35-40 и даже до 41 на юге Ставрополья", - сказал Вильфанд. По его словам, аномальная жара установилась и в Крыму: в Симферополе побиты рекорды для 9 и 10 июля, там сейчас 38-39 градусов.

https://ria.ru/20240712/iyun-1959121394.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

симферополь

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общество, россия, северо-кавказский федеральный округ, симферополь, роман вильфанд, гидрометцентр