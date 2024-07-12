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Песков прокомментировал сообщения о покушении на главу Rheinmetall - РИА Новости, 12.07.2024
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13:04 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/peskov-1959215502.html
Песков прокомментировал сообщения о покушении на главу Rheinmetall
Песков прокомментировал сообщения о покушении на главу Rheinmetall - РИА Новости, 12.07.2024
Песков прокомментировал сообщения о покушении на главу Rheinmetall
Нельзя серьезно относиться к сообщениям о якобы готовившемся Россией покушении на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:04
2024-07-12T13:04
россия
германия
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Нельзя серьезно относиться к сообщениям о якобы готовившемся Россией покушении на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, это подается в стиле очередных фейков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в лице американских и западных чиновников, не приведя при этом никаких доказательств, утверждал, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах российского правительства устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона якобы предупредила Берлин о готовящемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию. Сам Паппергер в беседе с газетой Financial Times предположил, что CNN взял эту информацию "не с потолка", но не пояснил, почему так считает и почему верит анонимным источникам американского телеканала. "Все это в стиле очередных фейков подается, поэтому серьезно к таким сообщениям относиться нельзя", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о якобы сорванном "российском плане" по убийству главы Rheinmetall.
https://ria.ru/20240712/pokushenie-1959204816.html
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россия, германия, дмитрий песков
Россия, Германия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сообщения о покушении на главу Rheinmetall

Песков: назвал сообщения о покушении на главу Rheinmetall очередными фейками

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Нельзя серьезно относиться к сообщениям о якобы готовившемся Россией покушении на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, это подается в стиле очередных фейков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в лице американских и западных чиновников, не приведя при этом никаких доказательств, утверждал, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах российского правительства устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона якобы предупредила Берлин о готовящемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию.
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12:26
Сам Паппергер в беседе с газетой Financial Times предположил, что CNN взял эту информацию "не с потолка", но не пояснил, почему так считает и почему верит анонимным источникам американского телеканала.
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"Все это в стиле очередных фейков подается, поэтому серьезно к таким сообщениям относиться нельзя", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о якобы сорванном "российском плане" по убийству главы Rheinmetall.
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