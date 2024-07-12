https://ria.ru/20240712/peshekhod-1959198706.html

В Златоусте возбудили дело после ДТП с двумя трамваями

В Златоусте возбудили дело после ДТП с двумя трамваями - РИА Новости, 12.07.2024

В Златоусте возбудили дело после ДТП с двумя трамваями

Следственные органы возбудили уголовное дело после ДТП с двумя трамваями в Златоусте, где погиб пешеход, а 7 человек госпитализированы, сообщило следственное... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:13

2024-07-12T12:13

2024-07-12T12:13

происшествия

россия

златоуст

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после ДТП с двумя трамваями в Златоусте, где погиб пешеход, а 7 человек госпитализированы, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области. По данным региональной ГАИ, утром в Златоусте столкнулись два трамвая, после чего один из них продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, женщину примерно 60 лет, она скончалась, также травмы получили водитель трамвая и 7 пассажиров. По данным СУСК, 7 человек после аварии с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают следователи и следователь-криминалист, выясняются причины произошедшего, уточняется в сообщении. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснял, что ДТП произошло при буксировке пустого вагона – трамвай перед собой буксировал пустой вагон, но во время движения сцепка порвалась. В результате вагон без водителя набрал скорость на уклоне и врезался в трамвай с пассажирами, который стоял на остановке общественного транспорта.

https://ria.ru/20240703/tramvay-1957142719.html

https://ria.ru/20230927/avariya-1899012600.html

россия

златоуст

челябинская область

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происшествия, россия, златоуст, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф