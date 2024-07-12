Рейтинг@Mail.ru
В Златоусте возбудили дело после ДТП с двумя трамваями - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/peshekhod-1959198706.html
В Златоусте возбудили дело после ДТП с двумя трамваями
В Златоусте возбудили дело после ДТП с двумя трамваями - РИА Новости, 12.07.2024
В Златоусте возбудили дело после ДТП с двумя трамваями
Следственные органы возбудили уголовное дело после ДТП с двумя трамваями в Златоусте, где погиб пешеход, а 7 человек госпитализированы, сообщило следственное... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:13
2024-07-12T12:13
происшествия
россия
златоуст
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959169816_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_566a247d8ca10fd7d51af3cd1862d4a4.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после ДТП с двумя трамваями в Златоусте, где погиб пешеход, а 7 человек госпитализированы, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области. По данным региональной ГАИ, утром в Златоусте столкнулись два трамвая, после чего один из них продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, женщину примерно 60 лет, она скончалась, также травмы получили водитель трамвая и 7 пассажиров. По данным СУСК, 7 человек после аварии с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают следователи и следователь-криминалист, выясняются причины произошедшего, уточняется в сообщении. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснял, что ДТП произошло при буксировке пустого вагона – трамвай перед собой буксировал пустой вагон, но во время движения сцепка порвалась. В результате вагон без водителя набрал скорость на уклоне и врезался в трамвай с пассажирами, который стоял на остановке общественного транспорта.
https://ria.ru/20240703/tramvay-1957142719.html
https://ria.ru/20230927/avariya-1899012600.html
россия
златоуст
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959169816_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_49a3f0b192491f4b3599af8360fd4848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, златоуст, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Златоуст, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
В Златоусте возбудили дело после ДТП с двумя трамваями

СК возбудил дело после ДТП с двумя трамваями в Златоусте, где погиб пешеход

© Фото : Госавтоинспекция Челябинской областиМесто столкновения трамваев в Златоусте
Место столкновения трамваев в Златоусте - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Госавтоинспекция Челябинской области
Место столкновения трамваев в Златоусте
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после ДТП с двумя трамваями в Златоусте, где погиб пешеход, а 7 человек госпитализированы, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области.
По данным региональной ГАИ, утром в Златоусте столкнулись два трамвая, после чего один из них продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, женщину примерно 60 лет, она скончалась, также травмы получили водитель трамвая и 7 пассажиров. По данным СУСК, 7 человек после аварии с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
Трамвай загорелся в Кемерово - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Кемерово загорелся трамвай с людьми
3 июля, 15:55
«
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и следователь-криминалист, выясняются причины произошедшего, уточняется в сообщении.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснял, что ДТП произошло при буксировке пустого вагона – трамвай перед собой буксировал пустой вагон, но во время движения сцепка порвалась. В результате вагон без водителя набрал скорость на уклоне и врезался в трамвай с пассажирами, который стоял на остановке общественного транспорта.
ДТП с участием трамвая на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
В Москве трамвай насмерть сбил пешехода
27 сентября 2023, 17:29
 
ПроисшествияРоссияЗлатоустЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала