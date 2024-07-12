В Златоусте возбудили дело после ДТП с двумя трамваями
СК возбудил дело после ДТП с двумя трамваями в Златоусте, где погиб пешеход
© Фото : Госавтоинспекция Челябинской областиМесто столкновения трамваев в Златоусте
© Фото : Госавтоинспекция Челябинской области
Место столкновения трамваев в Златоусте
ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после ДТП с двумя трамваями в Златоусте, где погиб пешеход, а 7 человек госпитализированы, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области.
По данным региональной ГАИ, утром в Златоусте столкнулись два трамвая, после чего один из них продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, женщину примерно 60 лет, она скончалась, также травмы получили водитель трамвая и 7 пассажиров. По данным СУСК, 7 человек после аварии с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и следователь-криминалист, выясняются причины произошедшего, уточняется в сообщении.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснял, что ДТП произошло при буксировке пустого вагона – трамвай перед собой буксировал пустой вагон, но во время движения сцепка порвалась. В результате вагон без водителя набрал скорость на уклоне и врезался в трамвай с пассажирами, который стоял на остановке общественного транспорта.
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