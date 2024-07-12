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Пешеход погибла в ДТП с трамваями в Златоусте в Челябинской области - РИА Новости, 12.07.2024
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11:05 12.07.2024 (обновлено: 12:43 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/peshekhod-1959171804.html
Пешеход погибла в ДТП с трамваями в Златоусте в Челябинской области
Пешеход погибла в ДТП с трамваями в Златоусте в Челябинской области - РИА Новости, 12.07.2024
Пешеход погибла в ДТП с трамваями в Златоусте в Челябинской области
Пешеход погибла в ДТП при столкновения двух трамваев в Златоусте Челябинской области, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:05
2024-07-12T12:43
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Пешеход погибла в ДТП при столкновения двух трамваев в Златоусте Челябинской области, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону."Сегодня, 12 июля в 11.35 (09.35 мск) в городе Златоуст по пр. Гагарина у д. 1 произошло столкновение двух трамваев, после чего трамвай продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, женщину примерно 60 лет. В результате ДТП пешеход скончалась в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия для установления всех обстоятельств.
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происшествия, гибдд мвд рф, златоуст
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Златоуст
Пешеход погибла в ДТП с трамваями в Златоусте в Челябинской области

ГИБДД: пешеход погибла в ДТП с трамваями в челябинском Златоусте

© Фото : Госавтоинспекция Челябинской областиМесто столкновения трамваев в Златоусте. 12 июля 2024
Место столкновения трамваев в Златоусте. 12 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Госавтоинспекция Челябинской области
Место столкновения трамваев в Златоусте. 12 июля 2024
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Пешеход погибла в ДТП при столкновения двух трамваев в Златоусте Челябинской области, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.
«
"Сегодня, 12 июля в 11.35 (09.35 мск) в городе Златоуст по пр. Гагарина у д. 1 произошло столкновение двух трамваев, после чего трамвай продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, женщину примерно 60 лет. В результате ДТП пешеход скончалась в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия для установления всех обстоятельств.
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ПроисшествияГИБДД МВД РФЗлатоуст
 
 
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