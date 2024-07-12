https://ria.ru/20240712/peshekhod-1959171804.html

Пешеход погибла в ДТП с трамваями в Златоусте в Челябинской области

Пешеход погибла в ДТП с трамваями в Златоусте в Челябинской области - РИА Новости, 12.07.2024

Пешеход погибла в ДТП с трамваями в Златоусте в Челябинской области

Пешеход погибла в ДТП при столкновения двух трамваев в Златоусте Челябинской области, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:05

2024-07-12T11:05

2024-07-12T12:43

происшествия

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златоуст

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Пешеход погибла в ДТП при столкновения двух трамваев в Златоусте Челябинской области, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону."Сегодня, 12 июля в 11.35 (09.35 мск) в городе Златоуст по пр. Гагарина у д. 1 произошло столкновение двух трамваев, после чего трамвай продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, женщину примерно 60 лет. В результате ДТП пешеход скончалась в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия для установления всех обстоятельств.

https://ria.ru/20240610/opershtab-1951926165.html

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происшествия, гибдд мвд рф, златоуст