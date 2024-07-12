https://ria.ru/20240712/peregovory-1959130845.html

В МИД Бразилии назвали условие для переговоров по Украине

В МИД Бразилии назвали условие для переговоров по Украине - РИА Новости, 12.07.2024

В МИД Бразилии назвали условие для переговоров по Украине

Сторонам украинского конфликта невозможно навязать переговоры, для их проведения нужно обоюдное желание, сказал в разговоре с РИА Новости руководитель... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T05:47

2024-07-12T05:47

2024-07-12T05:47

в мире

россия

украина

бразилия

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сторонам украинского конфликта невозможно навязать переговоры, для их проведения нужно обоюдное желание, сказал в разговоре с РИА Новости руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу. Он отметил, что Бразилия надеется на скорейший диалог по украинскому конфликту, и страна готова содействовать поиску решения. "Нельзя ничего навязать сторонам, стороны должны хотеть, понять, что настал момент для переговоров", - сказал при этом дипломат. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.

https://ria.ru/20240710/mid-1958816666.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

россия

украина

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, бразилия, владимир путин, дмитрий песков