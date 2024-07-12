В МИД Бразилии назвали условие для переговоров по Украине
МИД Бразилии: сторонам конфликта на Украине невозможно навязать переговоры
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Флаги России и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сторонам украинского конфликта невозможно навязать переговоры, для их проведения нужно обоюдное желание, сказал в разговоре с РИА Новости руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу.
Он отметил, что Бразилия надеется на скорейший диалог по украинскому конфликту, и страна готова содействовать поиску решения.
"Нельзя ничего навязать сторонам, стороны должны хотеть, понять, что настал момент для переговоров", - сказал при этом дипломат.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
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