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В Екатеринбурге откроют памятник погибшему военкору РИА Новости Журавлеву
В Екатеринбурге откроют памятник погибшему военкору РИА Новости Журавлеву - РИА Новости, 12.07.2024
В Екатеринбурге откроют памятник погибшему военкору РИА Новости Журавлеву
Памятник военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву, погибшему в 2023 году в Запорожской области, откроют в Екатеринбурге 17 июля, сообщили в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T08:11
2024-07-12T08:11
2024-07-12T08:11
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россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Памятник военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву, погибшему в 2023 году в Запорожской области, откроют в Екатеринбурге 17 июля, сообщили в пресс-службе медиагруппы "Россия Сегодня". На открытии памятника будут присутствовать руководство агентства и военкоры, которые в разное время были напарниками Журавлева по работе в зоне СВО. Памятник будет открыт на Широкореченском кладбище, где похоронен корреспондент, уточнили агентству в пресс-службе. Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. По данным Минобороны, удар был нанесен кассетными боеприпасами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет киевскому режиму этот вид вооружений. Президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.
https://ria.ru/20240212/zhuravlev-1926945436.html
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запорожская область, россия, екатеринбург, ростислав журавлев, мария захарова, владимир путин, вооруженные силы украины
Запорожская область, Россия, Екатеринбург, Ростислав Журавлев, Мария Захарова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Екатеринбурге откроют памятник погибшему военкору РИА Новости Журавлеву
В Екатеринбурге 17 июля откроют памятник военкору РИА Новости Журавлеву