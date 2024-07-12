https://ria.ru/20240712/otstavka-1959290540.html

Макрон примет отставку Атталя 16 июля

Макрон примет отставку Атталя 16 июля - РИА Новости, 12.07.2024

Макрон примет отставку Атталя 16 июля

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует 16 июля принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства по итогам заседания совета министров, РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:39

2024-07-12T16:39

2024-07-12T17:27

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габриэль атталь

эммануэль макрон

возрождение

парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 12 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует 16 июля принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства по итогам заседания совета министров, сообщает в пятницу радиостанция Franceinfo."Президент Франции Эммануэль Макрон намерен принять отставку своего премьер-министра Габриэля Атталя и правительства во вторник 16 июля после последнего заседания совета министров", - передает радио со ссылкой на участников встречи Макрона с его сторонниками, которая прошла в пятницу в Елисейском дворце.Ранее в пятницу телеканал BFMTV сообщил, что Атталь выдвинул свою кандидатуру на пост главы парламентской фракции партии Макрона "Возрождение".После завершившихся на прошлой неделе во Франции парламентских выборов глава кабмина страны Атталь, как полагается по традиции, подал Макрону прошение об отставке, но президент ее не принял, ссылаясь не необходимость обеспечить стабильность в стране.На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места.

https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

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в мире, франция, габриэль атталь, эммануэль макрон, возрождение, парламентские выборы во франции — 2024