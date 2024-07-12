https://ria.ru/20240712/osmotr-1959328807.html

В Перми следователи осмотрели квартиру, где женщина убила сына

В Перми следователи осмотрели квартиру, где женщина убила сына - РИА Новости, 12.07.2024

В Перми следователи осмотрели квартиру, где женщина убила сына

Следователи осмотрели квартиру в Перми, где женщина, предположительно, убила девятилетнего сына и, спрятав тело в чемодане, вывезла на мусорную площадку,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T18:31

2024-07-12T18:31

2024-07-12T18:36

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УФА, 12 июл - РИА Новости. Следователи осмотрели квартиру в Перми, где женщина, предположительно, убила девятилетнего сына и, спрятав тело в чемодане, вывезла на мусорную площадку, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. Оперативное видео осмотра следователями жилища, в котором было совершено убийство мальчика в городе Перми, опубликовано в Telegram-канале ведомства. На кадрах - следователи исследуют жилище. На кадрах видно, что семья не бедствовала: квартира просторная, обставленная мебелью и техникой, на кухонном столе лежат оставленные хозяевами продукты. Ранее в ведомстве сообщали, что утром житель Перми на мусорной контейнерной площадке обнаружил в чемодане тело мальчика с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями и признаками асфиксии. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Сообщалось, что ищут женщину, которая привезла чемодан к мусорным бакам. Было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как женщина идет по улице с этим чемоданом. Позже СУСК РФ по Пермскому краю сообщил, что в убийстве 9-летнего мальчика подозревают его 34-летнюю мать. Ведутся её поиски.

https://ria.ru/20231121/proisshestvie-1910734847.html

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Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми 2024-07-12T18:31 true PT0M15S

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происшествия, россия, пермь, пермский край