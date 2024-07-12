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Мишустин включил группу "Русагро" в перечень экономически значимых
Мишустин включил группу "Русагро" в перечень экономически значимых - РИА Новости, 12.07.2024
Мишустин включил группу "Русагро" в перечень экономически значимых
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился включить группу "Русагро" в перечень экономически значимых организаций, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T20:00
2024-07-12T20:00
2024-07-12T20:00
россия
михаил мишустин
русагро
политика
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился включить группу "Русагро" в перечень экономически значимых организаций, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов."Дополнить перечень экономически значимых организаций... позицией следующего содержания: 10. Публичное акционерное общество "Группа "Русагро", Тамбовская область", - говорится в распоряжении.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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россия, михаил мишустин, русагро , политика
Россия, Михаил Мишустин, Русагро , Политика
Мишустин включил группу "Русагро" в перечень экономически значимых
Мишустин включил группу "Русагро" в перечень экономически значимых в РФ