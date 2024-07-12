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Мишустин включил группу "Русагро" в перечень экономически значимых

Мишустин включил группу "Русагро" в перечень экономически значимых - РИА Новости, 12.07.2024

Мишустин включил группу "Русагро" в перечень экономически значимых

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился включить группу "Русагро" в перечень экономически значимых организаций, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T20:00

2024-07-12T20:00

2024-07-12T20:00

россия

михаил мишустин

русагро

политика

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился включить группу "Русагро" в перечень экономически значимых организаций, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов."Дополнить перечень экономически значимых организаций... позицией следующего содержания: 10. Публичное акционерное общество "Группа "Русагро", Тамбовская область", - говорится в распоряжении.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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россия, михаил мишустин, русагро , политика