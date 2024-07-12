https://ria.ru/20240712/opasnost-1959114192.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.07.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T01:17

2024-07-12T01:17

2024-07-12T01:21

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

россия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА была объявлена в среду, в 22.59 по мск, она продлилась два часа."Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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воронежская область, безопасность, россия, александр гусев (губернатор)