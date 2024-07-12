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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.07.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T01:17
2024-07-12T01:17
2024-07-12T01:21
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
россия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА была объявлена в среду, в 22.59 по мск, она продлилась два часа."Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
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воронежская область, безопасность, россия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Россия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Гусев: на территории Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников