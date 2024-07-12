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СМИ: уровень охраны главы Rheinmetall самый высокий, почти как у Шольца - РИА Новости, 12.07.2024
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20:24 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/okhrana-1959347583.html
СМИ: уровень охраны главы Rheinmetall самый высокий, почти как у Шольца
СМИ: уровень охраны главы Rheinmetall самый высокий, почти как у Шольца - РИА Новости, 12.07.2024
СМИ: уровень охраны главы Rheinmetall самый высокий, почти как у Шольца
Охрана главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера осуществляется на высочайшем уровне, она похожа на защиту канцлера ФРГ Олафа Шольца,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T20:24
2024-07-12T20:24
в мире
германия
россия
берлин (город)
дмитрий песков
олаф шольц
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Охрана главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера осуществляется на высочайшем уровне, она похожа на защиту канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомый с мерами источник, сам Паппергер также называет уровень защиты высоким. "Вокруг моей персоны высокий уровень охраны... я всегда чувствую себя в безопасности. Я очень счастливый человек", - сказал Паппергер газете. Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники из числа американских и западных чиновников утверждал, не приведя никаких доказательств, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах РФ устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона предупредила Берлин о готовившемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к этим сообщениям нельзя относиться серьезно, они подаются в стиле очередных фейков. Он также отметил, что публикация не содержит конкретной аргументации и фактов. Посольство Российской Федерации в ФРГ заявило, что в Германии продолжают искусственно нагнетать антироссийскую истерию с целью оправдать непопулярные шаги Запада против России. Как пояснили в дипмиссии, отработка подобных сюжетов идет неизменно по одному и тому же сценарию – после "утечки" со ссылкой на "проверенные источники" в западных спецслужбах, "поднимается шум" в СМИ, затем к обличениям подключаются отдельные политики и депутаты.
https://ria.ru/20240712/peskov-1959218423.html
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в мире, германия, россия, берлин (город), дмитрий песков, олаф шольц
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Дмитрий Песков, Олаф Шольц
СМИ: уровень охраны главы Rheinmetall самый высокий, почти как у Шольца

FT: уровень охраны главы Rheinmetall самый высокий, почти как у Шольца

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Охрана главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера осуществляется на высочайшем уровне, она похожа на защиту канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомый с мерами источник, сам Паппергер также называет уровень защиты высоким.
"Вокруг моей персоны высокий уровень охраны... я всегда чувствую себя в безопасности. Я очень счастливый человек", - сказал Паппергер газете.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В Кремле оценили сообщения о покушении на главу Rheinmetall
Вчера, 13:12
Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники из числа американских и западных чиновников утверждал, не приведя никаких доказательств, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах РФ устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона предупредила Берлин о готовившемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к этим сообщениям нельзя относиться серьезно, они подаются в стиле очередных фейков. Он также отметил, что публикация не содержит конкретной аргументации и фактов.
Посольство Российской Федерации в ФРГ заявило, что в Германии продолжают искусственно нагнетать антироссийскую истерию с целью оправдать непопулярные шаги Запада против России. Как пояснили в дипмиссии, отработка подобных сюжетов идет неизменно по одному и тому же сценарию – после "утечки" со ссылкой на "проверенные источники" в западных спецслужбах, "поднимается шум" в СМИ, затем к обличениям подключаются отдельные политики и депутаты.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Песков прокомментировал сообщения о покушении на главу Rheinmetall
Вчера, 13:04
 
В миреГерманияРоссияБерлин (город)Дмитрий ПесковОлаф Шольц
 
 
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