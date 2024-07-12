https://ria.ru/20240712/ogovorki-1959259601.html
Оговорки Байдена не случайны и сделаны по Фрейду, заявили в Госдуме
Оговорки Байдена не случайны и сделаны по Фрейду, заявили в Госдуме - РИА Новости, 12.07.2024
Оговорки Байдена не случайны и сделаны по Фрейду, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что оговорки президента США Джо Байдена не случайны и сделаны по... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:16
2024-07-12T15:16
2024-07-12T15:20
в мире
россия
сша
джо байден
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958769671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_301964fff260d454658041abaacbf4a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что оговорки президента США Джо Байдена не случайны и сделаны по Фрейду. Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". "Эти оговорки не случайны и сделаны по Фрейду. Байден понимает, что Владимир Путин был бы лучшим президентом для Украины, чем Зеленский, а Трамп - для США, чем он сам. Да с правовой точки зрения президент Байден и не мог обратиться к Зеленскому как к президенту в силу его нелегитимности, а обращаться к нему как диктатору, узурпировавшему власть в разрушенной им стране, перед собравшейся публикой было неудобно", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, именно поэтому Байден "привычно возложил на президента Владимира Путина ответственность за униженную Америкой Украину". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что весь мир обратил внимание на оговорки Байдена, но это не дело России, это внутреннее дело США.
https://ria.ru/20240712/mask-1959182058.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958769671_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd9d7e442862e79e10432cd937ba8f26.jpg
Оговорки по Байдену: выступление президента США перед лидерами стран НАТО
Президент США Джо Байден в среду выступил на саммите НАТО. Речь американского лидера вновь не обошлась без оговорок. В соцсетях даже завирусился ролик с реакцией высших американских чиновников на ляпы президента США.
2024-07-12T15:16
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, джо байден, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Оговорки Байдена не случайны и сделаны по Фрейду, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы Шеремет: оговорки Байдена не случайны и сделаны по Фрейду
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что оговорки президента США Джо Байдена не случайны и сделаны по Фрейду.
Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом".
"Эти оговорки не случайны и сделаны по Фрейду. Байден понимает, что Владимир Путин был бы лучшим президентом для Украины, чем Зеленский, а Трамп - для США, чем он сам. Да с правовой точки зрения президент Байден и не мог обратиться к Зеленскому как к президенту в силу его нелегитимности, а обращаться к нему как диктатору, узурпировавшему власть в разрушенной им стране, перед собравшейся публикой было неудобно", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, именно поэтому Байден "привычно возложил на президента Владимира Путина ответственность за униженную Америкой Украину".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что весь мир обратил внимание на оговорки Байдена, но это не дело России, это внутреннее дело США.