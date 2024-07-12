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Оговорки Байдена не случайны и сделаны по Фрейду, заявили в Госдуме

Оговорки Байдена не случайны и сделаны по Фрейду, заявили в Госдуме - РИА Новости, 12.07.2024

Оговорки Байдена не случайны и сделаны по Фрейду, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что оговорки президента США Джо Байдена не случайны и сделаны по... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:16

2024-07-12T15:16

2024-07-12T15:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что оговорки президента США Джо Байдена не случайны и сделаны по Фрейду. Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". "Эти оговорки не случайны и сделаны по Фрейду. Байден понимает, что Владимир Путин был бы лучшим президентом для Украины, чем Зеленский, а Трамп - для США, чем он сам. Да с правовой точки зрения президент Байден и не мог обратиться к Зеленскому как к президенту в силу его нелегитимности, а обращаться к нему как диктатору, узурпировавшему власть в разрушенной им стране, перед собравшейся публикой было неудобно", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, именно поэтому Байден "привычно возложил на президента Владимира Путина ответственность за униженную Америкой Украину". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что весь мир обратил внимание на оговорки Байдена, но это не дело России, это внутреннее дело США.

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Оговорки по Байдену: выступление президента США перед лидерами стран НАТО Президент США Джо Байден в среду выступил на саммите НАТО. Речь американского лидера вновь не обошлась без оговорок. В соцсетях даже завирусился ролик с реакцией высших американских чиновников на ляпы президента США. 2024-07-12T15:16 true PT0M41S

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в мире, россия, сша, джо байден, владимир зеленский, владимир путин