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Оговорка Байдена о Путине затмила его речь на саммите НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
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10:34 12.07.2024 (обновлено: 10:46 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/ogovorka-1959159786.html
Оговорка Байдена о Путине затмила его речь на саммите НАТО, пишут СМИ
Оговорка Байдена о Путине затмила его речь на саммите НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
Оговорка Байдена о Путине затмила его речь на саммите НАТО, пишут СМИ
Оговорка президента США Джо Байдена, допущенная им на саммите НАТО в Вашингтоне, привлекла больше внимания общественности, чем все сказанное им во время... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:34
2024-07-12T10:46
в мире
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россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Оговорка президента США Джо Байдена, допущенная им на саммите НАТО в Вашингтоне, привлекла больше внимания общественности, чем все сказанное им во время выступления, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источник. Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. "Один бывший чиновник администрации сказал, что получил больше сообщений о промахе Байдена, когда он представил... Владимира Зеленского как Путина... чем обо всем, что он сказал на сцене", - пишет издание. Как отмечает Wall Street Journal, для многих демократов в США Байден больше не кажется незаменимым. Газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена 3 июля писала, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с экс-главой страны Дональдом Трампом оно становится более тревожным. По словам источников издания, которые общались с американским президентом в последние месяцы, он был растерянным, вялым или терял нить разговора. Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или при усталости.
https://ria.ru/20240712/zaharova-1959145951.html
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Слово "президенту Путину": оговорка Байдена на саммите НАТО
Байден на саммите НАТО оговорился, по ошибке передав слово "президенту Путину" вместо Зеленского
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в мире, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, нато
В мире, США, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
Оговорка Байдена о Путине затмила его речь на саммите НАТО, пишут СМИ

WSJ: оговорка Байдена о Путине привлекала больше внимания, чем речь на саммите

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Оговорка президента США Джо Байдена, допущенная им на саммите НАТО в Вашингтоне, привлекла больше внимания общественности, чем все сказанное им во время выступления, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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"Один бывший чиновник администрации сказал, что получил больше сообщений о промахе Байдена, когда он представил... Владимира Зеленского как Путина... чем обо всем, что он сказал на сцене", - пишет издание.
Как отмечает Wall Street Journal, для многих демократов в США Байден больше не кажется незаменимым.
Газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена 3 июля писала, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с экс-главой страны Дональдом Трампом оно становится более тревожным. По словам источников издания, которые общались с американским президентом в последние месяцы, он был растерянным, вялым или терял нить разговора. Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или при усталости.
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