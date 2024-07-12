https://ria.ru/20240712/odessa-1959161821.html

В Одессе сожгли автомобили военных

В Одессе сожгли автомобили военных - РИА Новости, 12.07.2024

В Одессе сожгли автомобили военных

Неизвестные подожгли автомобили военных в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание Новости.Live. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T10:42

2024-07-12T10:42

2024-07-12T10:42

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Неизвестные подожгли автомобили военных в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание Новости.Live. "В Одессе на улице Радостная неизвестные подожгли машины военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.На опубликованном видео видны два сожженных автомобиля. Других подробностей Новости.Live не приводит. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958787142.html

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