https://ria.ru/20240712/obstrel-1959353730.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника - РИА Новости, 12.07.2024

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T21:18

2024-07-12T21:18

2024-07-12T21:18

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.10 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 19.00 обстреляли этот же район из "натовской" артиллерии, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров. Мэр города Адексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов Петровского района произошли возгорания многоквартирного дома, хозпостройки и гаража. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия