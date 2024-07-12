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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника - РИА Новости, 12.07.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T21:18
2024-07-12T21:18
2024-07-12T21:18
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.10 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 19.00 обстреляли этот же район из "натовской" артиллерии, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров. Мэр города Адексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов Петровского района произошли возгорания многоквартирного дома, хозпостройки и гаража. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с дрона на Петровский район Донецка