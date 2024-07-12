Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.35 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Кроме того, ВСУ с 14.55 по 17.35 выпустили 11 снарядов того же калибра по Петровскому и Кировскому районам Донецка и Горловке.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрелов наблюдаются перебои в работе лифтов в жилмассиве "Строитель" и микрорайоне "Квартал 245". Лифты временно остановлены до нормализации напряжения.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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