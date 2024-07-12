https://ria.ru/20240712/obstrel-1959298961.html
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО, загорелся жилой дом
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО, загорелся жилой дом - РИА Новости, 12.07.2024
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО, загорелся жилой дом
Украинские военные обстреляли частный сектор Донецка из РСЗО, в одном из домов возник пожар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:02
2024-07-12T17:02
2024-07-12T17:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
донецк
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли частный сектор Донецка из РСЗО, в одном из домов возник пожар, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел пришелся по улице Федьковича в Петровском районе города. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, однако из-за возникшего пожара большая часть дома сгорела. "Прилетело нам в крышу. Увидел, что дым и вызвал пожарных. Слава Богу, никого не зацепило, но пожар был, гасят до сих пор", - рассказал журналистам житель соседнего дома Виталий. Как сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации связанных с военными преступлениями Украины, судя по характерным осколкам и фрагментам, обнаруженным на месте обстрела, ВСУ применили РСЗО калибра 122 миллиметра "натовского" производства. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 55 раз обстреляли территорию республики, выпустив 199 единиц боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили пятеро мирных жителей, еще один погиб. Повреждены 12 жилых домостроений и еще семь объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
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Последствия украинского обстрела частного сектора в Донецке
ВСУ обстреляли частный сектор Донецка из РСЗО, в одном из домов возник пожар, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрел пришелся по улице Федьковича в Петровском районе города. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, однако из-за возникшего пожара большая часть дома сгорела.
2024-07-12T17:02
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донецкая народная республика, петровский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Донецк
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО, загорелся жилой дом
ВСУ обстреляли частный сектор в Донецке из РСЗО, загорелся жилой дом
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли частный сектор Донецка из РСЗО, в одном из домов возник пожар, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрел пришелся по улице Федьковича в Петровском районе города. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, однако из-за возникшего пожара большая часть дома сгорела.
"Прилетело нам в крышу. Увидел, что дым и вызвал пожарных. Слава Богу, никого не зацепило, но пожар был, гасят до сих пор", - рассказал журналистам житель соседнего дома Виталий.
Как сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации связанных с военными преступлениями Украины, судя по характерным осколкам и фрагментам, обнаруженным на месте обстрела, ВСУ применили РСЗО калибра 122 миллиметра "натовского" производства.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 55 раз обстреляли территорию республики, выпустив 199 единиц боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили пятеро мирных жителей, еще один погиб. Повреждены 12 жилых домостроений и еще семь объектов гражданской инфраструктуры.