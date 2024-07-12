https://ria.ru/20240712/obstrel-1959298961.html

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО, загорелся жилой дом

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО, загорелся жилой дом - РИА Новости, 12.07.2024

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО, загорелся жилой дом

Украинские военные обстреляли частный сектор Донецка из РСЗО, в одном из домов возник пожар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:02

2024-07-12T17:02

2024-07-12T17:02

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

донецк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959297413_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3b28cbcfa158c9ca494849306ec45c05.jpg

ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли частный сектор Донецка из РСЗО, в одном из домов возник пожар, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел пришелся по улице Федьковича в Петровском районе города. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, однако из-за возникшего пожара большая часть дома сгорела. "Прилетело нам в крышу. Увидел, что дым и вызвал пожарных. Слава Богу, никого не зацепило, но пожар был, гасят до сих пор", - рассказал журналистам житель соседнего дома Виталий. Как сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации связанных с военными преступлениями Украины, судя по характерным осколкам и фрагментам, обнаруженным на месте обстрела, ВСУ применили РСЗО калибра 122 миллиметра "натовского" производства. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 55 раз обстреляли территорию республики, выпустив 199 единиц боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили пятеро мирных жителей, еще один погиб. Повреждены 12 жилых домостроений и еще семь объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия украинского обстрела частного сектора в Донецке ВСУ обстреляли частный сектор Донецка из РСЗО, в одном из домов возник пожар, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел пришелся по улице Федьковича в Петровском районе города. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, однако из-за возникшего пожара большая часть дома сгорела. 2024-07-12T17:02 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, петровский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, донецк