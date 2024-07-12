Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Украинские войска за 3,5 часа выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.05 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм… 11.10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По данным ведомства, в 12.45 и 14.35 был обстрелян Петровский район Донецка, по нему в общей сложности выпустили пять снарядов указанного калибра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00