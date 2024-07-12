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Ярославцы поддержали губернатора, против которого Украина возбудила дело - РИА Новости, 12.07.2024
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Ярославская область
 
15:45 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/obschestvennost-1959269264.html
Ярославцы поддержали губернатора, против которого Украина возбудила дело
Ярославцы поддержали губернатора, против которого Украина возбудила дело - РИА Новости, 12.07.2024
Ярославцы поддержали губернатора, против которого Украина возбудила дело
Ярославская общественность поддержала губернатора Михаила Евраева, в отношении которого на Украине возбудили уголовное дело за поддержку российских бойцов в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:45
2024-07-12T15:45
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служба безопасности украины
российский союз ветеранов афганистана
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Ярославская общественность поддержала губернатора Михаила Евраева, в отношении которого на Украине возбудили уголовное дело за поддержку российских бойцов в зоне СВО. Против губернатора Ярославской области Михаила Евраева на Украине заведено дело за помощь Вооруженным силам России, сообщило в четверг Тернопольское областное управление СБУ. Губернатор на фоне этой информации заявил, что продолжит помогать бойцам в зоне спецоперации. Многие представители общественности региона выразили свою поддержку губернатору на своих страницах в социальной сети "ВКонтакте". "Полностью поддерживаю Михаила Яковлевича. Регион не только поставляет гуманитарную помощь нашим бойцам в зону СВО, помогает восстанавливать инфраструктуру в подшефном районе, но и оказывает поддержку здесь, в тылу, семьям ветеранов спецоперации и погибших бойцов. Мы вместе! Победа будет за нами!", - написала руководитель филиала госфонда "Защитники Отечества" по Ярославской области Наталья Кравчук. Член Общественной палаты Ярославской области, председатель правления регионального отделении общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Игорь Ямщиков пожелал губернатору "так держать!" и "не снижать обороты и наращивать усилия" в работе по поддержке российских военнослужащих. "Считаю должным выразить от лица Демидовского университета и всей большой, крепкой и дружной Демидовской семьи - а нас десятки тысяч! - поддержку Михаилу Яковлевичу Евраеву", - написал ректор ЯрГУ имени П.Г. Демидова Артем Иванчин. Зампредседателя Общественной палаты региона Елена Исаева выразила уверенность в том, что "важно поддерживать людей, которые служат своей стране, заботятся о ее интересах". По ее мнению, тот факт, что на Украине возбуждено уголовное дело в отношении губернатора, "подтверждает ценность вклада Михаила Яковлевича Евраева в общее дело Победы". Председатель исполкома Народного фронта в Ярославской области Оксана Каменецкая отметила в своем сообщении во "ВКонтакте", что "если СБУ видит в нашем губернаторе врага, значит, он всё правильно делает". Каменецкая подчеркнула, что по инициативе Евраева на нужды специальной военной операции из областного бюджета выделено более 1 миллиарда рублей, на поддержку военнослужащих направлено более 50 тонн гуманитарной помощи. Она отметила, что в регионе введен ряд мер поддержки бойцов и их семей. В частности, в Ярославской области одна из самых высоких единовременных выплат за подписание контракта на военную службу в России - 505 тысяч рублей, добавила Каменецкая. "Наш губернатор делает всё возможное для нашей общей победы!", - написала глава исполкома.
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ярославская область, украина, россия, служба безопасности украины, российский союз ветеранов афганистана
Ярославская область, Ярославская область, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Российский союз ветеранов Афганистана

Ярославцы поддержали губернатора, против которого Украина возбудила дело

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Ярославская общественность поддержала губернатора Михаила Евраева, в отношении которого на Украине возбудили уголовное дело за поддержку российских бойцов в зоне СВО.
Против губернатора Ярославской области Михаила Евраева на Украине заведено дело за помощь Вооруженным силам России, сообщило в четверг Тернопольское областное управление СБУ. Губернатор на фоне этой информации заявил, что продолжит помогать бойцам в зоне спецоперации.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с главой подшефного региону Акимовского района Запорожской области Юлией Губановой планы сотрудничества - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Губернатор обсудил сотрудничество с главой Акимовского района Запорожья
15 апреля, 13:35
Многие представители общественности региона выразили свою поддержку губернатору на своих страницах в социальной сети "ВКонтакте".
"Полностью поддерживаю Михаила Яковлевича. Регион не только поставляет гуманитарную помощь нашим бойцам в зону СВО, помогает восстанавливать инфраструктуру в подшефном районе, но и оказывает поддержку здесь, в тылу, семьям ветеранов спецоперации и погибших бойцов. Мы вместе! Победа будет за нами!", - написала руководитель филиала госфонда "Защитники Отечества" по Ярославской области Наталья Кравчук.
Член Общественной палаты Ярославской области, председатель правления регионального отделении общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Игорь Ямщиков пожелал губернатору "так держать!" и "не снижать обороты и наращивать усилия" в работе по поддержке российских военнослужащих.
"Считаю должным выразить от лица Демидовского университета и всей большой, крепкой и дружной Демидовской семьи - а нас десятки тысяч! - поддержку Михаилу Яковлевичу Евраеву", - написал ректор ЯрГУ имени П.Г. Демидова Артем Иванчин.
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14 декабря 2023, 21:14
Зампредседателя Общественной палаты региона Елена Исаева выразила уверенность в том, что "важно поддерживать людей, которые служат своей стране, заботятся о ее интересах". По ее мнению, тот факт, что на Украине возбуждено уголовное дело в отношении губернатора, "подтверждает ценность вклада Михаила Яковлевича Евраева в общее дело Победы".
Председатель исполкома Народного фронта в Ярославской области Оксана Каменецкая отметила в своем сообщении во "ВКонтакте", что "если СБУ видит в нашем губернаторе врага, значит, он всё правильно делает". Каменецкая подчеркнула, что по инициативе Евраева на нужды специальной военной операции из областного бюджета выделено более 1 миллиарда рублей, на поддержку военнослужащих направлено более 50 тонн гуманитарной помощи. Она отметила, что в регионе введен ряд мер поддержки бойцов и их семей. В частности, в Ярославской области одна из самых высоких единовременных выплат за подписание контракта на военную службу в России - 505 тысяч рублей, добавила Каменецкая. "Наш губернатор делает всё возможное для нашей общей победы!", - написала глава исполкома.
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Более миллиарда рублей направила Ярославская область на поддержку СВО
20 марта, 12:48
 
Ярославская областьЯрославская областьУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныРоссийский союз ветеранов Афганистана
 
 
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