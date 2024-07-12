https://ria.ru/20240712/obama-1959233174.html

Обама и Пелоси ждут, пока Байден сам решит сняться с выборов, пишут СМИ

Обама и Пелоси ждут, пока Байден сам решит сняться с выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024

Обама и Пелоси ждут, пока Байден сам решит сняться с выборов, пишут СМИ

Бывший президент США Барак Обама и экс-спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси в частном порядке выражают сомнения по поводу способности действующего... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:52

2024-07-12T13:52

2024-07-12T14:02

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама и экс-спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси в частном порядке выражают сомнения по поводу способности действующего президента Джо Байдена переизбираться на второй срок, однако они заняли выжидательную позицию и избегают публичных заявлений на этот счет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Обама и Пелоси в частном порядке выражали беспокойство по поводу Байдена", - говорится в сообщении телеканала. По данным CNN, некоторые ведущие демократы заявляют, что если Обама и Пелоси не хотят, чтобы Байден уходил, то им нужно четко заявить об этом как можно скорее, пока "не нанесен еще больший урон". При этом отмечается, что ни бывший президент США, ни экс-спикер "не до конца уверены в том, что делать". "Они наблюдают и ждут, пока президент Байден сам не придет к решению", - передает телеканал слова давнего члена Демократической партии, близкого к Обаме и Пелоси, который пожелал остаться анонимным, чтобы его слова не восприняли как неуважение к действующему президенту. Как сообщает CNN, Обама принимает больше звонков, чем совершает. Когда он разговаривает с обеспокоенными спонсорами Демократической партии и чиновниками, то больше слушает, чем говорит, стараясь не занимать какую-то определенную позицию, которая может быстро "утечь" в прессу. По информации телеканала, все возрастающий скептицизм Обамы по поводу способности Байдена переизбираться на второй срок уже ни для кого в Вашингтоне не секрет. Так, Обама позвонил Байдену после провальных дебатов, и Байден отметил, что экс-президент высказал ему свою поддержку. Однако источники, располагающие информацией об этом телефонном разговоре, заявляют, что Обама придерживался своей позиции "рупора мнений и личного советника", он не высказал определенного мнения. CNN также сообщает, что Пелоси ясно дала понять, что не считает решение Байдена остаться в президентской гонке окончательным, но от дальнейших комментариев отказалась. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что демократы в США полагают, что Пелоси могла бы убедить президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, и планируют подготовить заявление с призывом к нему снять свою кандидатуру с выборов. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240712/bayden-1959157701.html

https://ria.ru/20240712/zaharova-1959145951.html

https://ria.ru/20240711/kluni-1959073312.html

https://ria.ru/20240712/mask-1959182058.html

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в мире, сша, джо байден, барак обама, нэнси пелоси, выборы президента сша — 2024