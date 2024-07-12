https://ria.ru/20240712/navodnenie-1959299126.html

При наводнении в Вермонте погиб человек

При наводнении в Вермонте погиб человек - РИА Новости, 12.07.2024

При наводнении в Вермонте погиб человек

По меньшей мере один человек погиб в американском штате Вермонт в результате наводнения, вызванного ураганом "Берил", сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:28

2024-07-12T17:28

2024-07-12T17:28

в мире

вермонт

сша

техас

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959302637_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf1135403dace294435714ee5045da4c.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в американском штате Вермонт в результате наводнения, вызванного ураганом "Берил", сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию. "Полиция штата Вермонт опознала мужчину как Дилана Кемптона, 33 лет, из города Пичем (штата Вермонт - ред.), и сообщила, что он погиб в среду во время сильного дождя и ливневых паводков в этом районе... Полиция установила, что из-за прорыва водопропускной трубы вода хлынула на дорогу, сметая Кемптона и квадроцикл, на котором он ехал домой", - говорится в сообщении телеканала. Как сообщается, проливные дожди, начавшиеся в среду вечером, также привели к отключению электричества, закрытию дорог и мостов, эвакуации местных жителей и повреждению домов и имущества в регионе. Ранее сообщалось о погибших из-за урагана "Берил" в других американских штатах: десять человек погибли в штате Техас, один - в штате Луизиана. Более 2,3 миллиона потребителей остались без электричества. Ураган, который обрушился на побережье США в понедельник, не только оставил миллионы домов без света, но и привел к ограничению работы портов и нефтеперерабатывающих заводов. Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на первоначальные оценки страхового брокера Gallagher Re, ущерб, который США нанес ураган "Берил", оценивается как минимум в миллиард долларов. Ураган "Берил" сформировался над Атлантикой в конце июня и оставил значительные разрушения на Антильских островах и на Ямайке, унеся жизни по меньшей мере восьми человек.

https://ria.ru/20240708/uragan-1958218414.html

https://ria.ru/20240702/uragan-1956895740.html

вермонт

сша

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

в мире, вермонт, сша, техас, происшествия