При наводнении в Вермонте погиб человек
NBC News: в штате Вермонт из-за наводнения после урагана "Берил" погиб мужчина
© AP Photo / Dmitry BelyakovПоследствия урагана "Берил" в штате Вермонт
© AP Photo / Dmitry Belyakov
Последствия урагана "Берил" в штате Вермонт
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в американском штате Вермонт в результате наводнения, вызванного ураганом "Берил", сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию.
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"Полиция штата Вермонт опознала мужчину как Дилана Кемптона, 33 лет, из города Пичем (штата Вермонт - ред.), и сообщила, что он погиб в среду во время сильного дождя и ливневых паводков в этом районе... Полиция установила, что из-за прорыва водопропускной трубы вода хлынула на дорогу, сметая Кемптона и квадроцикл, на котором он ехал домой", - говорится в сообщении телеканала.
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Как сообщается, проливные дожди, начавшиеся в среду вечером, также привели к отключению электричества, закрытию дорог и мостов, эвакуации местных жителей и повреждению домов и имущества в регионе.
Ураган, который обрушился на побережье США в понедельник, не только оставил миллионы домов без света, но и привел к ограничению работы портов и нефтеперерабатывающих заводов. Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на первоначальные оценки страхового брокера Gallagher Re, ущерб, который США нанес ураган "Берил", оценивается как минимум в миллиард долларов.
Ураган "Берил" сформировался над Атлантикой в конце июня и оставил значительные разрушения на Антильских островах и на Ямайке, унеся жизни по меньшей мере восьми человек.