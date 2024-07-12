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При наводнении в Вермонте погиб человек - РИА Новости, 12.07.2024
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17:28 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/navodnenie-1959299126.html
При наводнении в Вермонте погиб человек
При наводнении в Вермонте погиб человек - РИА Новости, 12.07.2024
При наводнении в Вермонте погиб человек
По меньшей мере один человек погиб в американском штате Вермонт в результате наводнения, вызванного ураганом "Берил", сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:28
2024-07-12T17:28
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в американском штате Вермонт в результате наводнения, вызванного ураганом "Берил", сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию. "Полиция штата Вермонт опознала мужчину как Дилана Кемптона, 33 лет, из города Пичем (штата Вермонт - ред.), и сообщила, что он погиб в среду во время сильного дождя и ливневых паводков в этом районе... Полиция установила, что из-за прорыва водопропускной трубы вода хлынула на дорогу, сметая Кемптона и квадроцикл, на котором он ехал домой", - говорится в сообщении телеканала. Как сообщается, проливные дожди, начавшиеся в среду вечером, также привели к отключению электричества, закрытию дорог и мостов, эвакуации местных жителей и повреждению домов и имущества в регионе. Ранее сообщалось о погибших из-за урагана "Берил" в других американских штатах: десять человек погибли в штате Техас, один - в штате Луизиана. Более 2,3 миллиона потребителей остались без электричества. Ураган, который обрушился на побережье США в понедельник, не только оставил миллионы домов без света, но и привел к ограничению работы портов и нефтеперерабатывающих заводов. Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на первоначальные оценки страхового брокера Gallagher Re, ущерб, который США нанес ураган "Берил", оценивается как минимум в миллиард долларов. Ураган "Берил" сформировался над Атлантикой в конце июня и оставил значительные разрушения на Антильских островах и на Ямайке, унеся жизни по меньшей мере восьми человек.
https://ria.ru/20240708/uragan-1958218414.html
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в мире, вермонт, сша, техас, происшествия
В мире, Вермонт, США, Техас, Происшествия
При наводнении в Вермонте погиб человек

NBC News: в штате Вермонт из-за наводнения после урагана "Берил" погиб мужчина

© AP Photo / Dmitry BelyakovПоследствия урагана "Берил" в штате Вермонт
Последствия урагана Берил в штате Вермонт - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Dmitry Belyakov
Последствия урагана "Берил" в штате Вермонт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в американском штате Вермонт в результате наводнения, вызванного ураганом "Берил", сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию.
«
"Полиция штата Вермонт опознала мужчину как Дилана Кемптона, 33 лет, из города Пичем (штата Вермонт - ред.), и сообщила, что он погиб в среду во время сильного дождя и ливневых паводков в этом районе... Полиция установила, что из-за прорыва водопропускной трубы вода хлынула на дорогу, сметая Кемптона и квадроцикл, на котором он ехал домой", - говорится в сообщении телеканала.
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Как сообщается, проливные дожди, начавшиеся в среду вечером, также привели к отключению электричества, закрытию дорог и мостов, эвакуации местных жителей и повреждению домов и имущества в регионе.
Ранее сообщалось о погибших из-за урагана "Берил" в других американских штатах: десять человек погибли в штате Техас, один - в штате Луизиана. Более 2,3 миллиона потребителей остались без электричества.
Ураган, который обрушился на побережье США в понедельник, не только оставил миллионы домов без света, но и привел к ограничению работы портов и нефтеперерабатывающих заводов. Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на первоначальные оценки страхового брокера Gallagher Re, ущерб, который США нанес ураган "Берил", оценивается как минимум в миллиард долларов.
Ураган "Берил" сформировался над Атлантикой в конце июня и оставил значительные разрушения на Антильских островах и на Ямайке, унеся жизни по меньшей мере восьми человек.
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