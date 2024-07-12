В НАТО сделали неожиданное предсказание о конфликте на Украине
Politico: в НАТО считают, что украинский конфликт будет в тупике до конца года
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа "кочующих" огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении
Боевая работа "кочующих" огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине не выйдет из тупика до конца 2024 года, сказал неназванный чиновник НАТО в комментарии Politico.
"Я думаю, что они (ВСУ - Прим.ред) смогли стабилизировать фронт, но очевидно, что война останется в тупиковом [положении] до конца этого года. Это то, чего мы ожидаем", — утверждает он.
"Я думаю, что они (ВСУ - Прим.ред) смогли стабилизировать фронт, но очевидно, что война останется в тупиковом [положении] до конца этого года. Это то, чего мы ожидаем", — утверждает он.
Вместе с тем, он отметил, что Украина и дальше будет получать от Запада поставки и оружие.
В свою очередь, главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что положение дел на фронте остается трудным для Киева.
В свою очередь, главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что положение дел на фронте остается трудным для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.