https://ria.ru/20240712/nato-1959177561.html

В НАТО сделали неожиданное предсказание о конфликте на Украине

В НАТО сделали неожиданное предсказание о конфликте на Украине - РИА Новости, 12.07.2024

В НАТО сделали неожиданное предсказание о конфликте на Украине

Конфликт на Украине не выйдет из тупика до конца 2024 года, сказал неназванный чиновник НАТО в комментарии Politico. "Я думаю, что они (ВСУ - Прим.ред) смогли... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:18

2024-07-12T11:18

2024-07-12T11:23

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине не выйдет из тупика до конца 2024 года, сказал неназванный чиновник НАТО в комментарии Politico. "Я думаю, что они (ВСУ - Прим.ред) смогли стабилизировать фронт, но очевидно, что война останется в тупиковом [положении] до конца этого года. Это то, чего мы ожидаем", — утверждает он. Вместе с тем, он отметил, что Украина и дальше будет получать от Запада поставки и оружие.В свою очередь, главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что положение дел на фронте остается трудным для Киева.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.

https://ria.ru/20240712/landsbergis-1959150945.html

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