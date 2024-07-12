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В НАТО сделали неожиданное предсказание о конфликте на Украине - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 12.07.2024 (обновлено: 11:23 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/nato-1959177561.html
В НАТО сделали неожиданное предсказание о конфликте на Украине
В НАТО сделали неожиданное предсказание о конфликте на Украине - РИА Новости, 12.07.2024
В НАТО сделали неожиданное предсказание о конфликте на Украине
Конфликт на Украине не выйдет из тупика до конца 2024 года, сказал неназванный чиновник НАТО в комментарии Politico. "Я думаю, что они (ВСУ - Прим.ред) смогли... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:18
2024-07-12T11:23
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине не выйдет из тупика до конца 2024 года, сказал неназванный чиновник НАТО в комментарии Politico. "Я думаю, что они (ВСУ - Прим.ред) смогли стабилизировать фронт, но очевидно, что война останется в тупиковом [положении] до конца этого года. Это то, чего мы ожидаем", — утверждает он. Вместе с тем, он отметил, что Украина и дальше будет получать от Запада поставки и оружие.В свою очередь, главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что положение дел на фронте остается трудным для Киева.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
https://ria.ru/20240712/landsbergis-1959150945.html
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в мире, украина, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия
В НАТО сделали неожиданное предсказание о конфликте на Украине

Politico: в НАТО считают, что украинский конфликт будет в тупике до конца года

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа "кочующих" огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении
Боевая работа кочующих огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа "кочующих" огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине не выйдет из тупика до конца 2024 года, сказал неназванный чиновник НАТО в комментарии Politico.

"Я думаю, что они (ВСУ - Прим.ред) смогли стабилизировать фронт, но очевидно, что война останется в тупиковом [положении] до конца этого года. Это то, чего мы ожидаем", — утверждает он.
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09:53
Вместе с тем, он отметил, что Украина и дальше будет получать от Запада поставки и оружие.

В свою очередь, главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что положение дел на фронте остается трудным для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
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