https://ria.ru/20240712/nato-1959111699.html

НАТО начала совместную деятельность по поддержке самообороны Украины

НАТО начала совместную деятельность по поддержке самообороны Украины - РИА Новости, 12.07.2024

НАТО начала совместную деятельность по поддержке самообороны Украины

НАТО начала совместную деятельность по поддержке самообороны Украины в рамках первой дорожной карты инновационного сотрудничества, говорится в заявлении Совета... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T00:46

2024-07-12T00:46

2024-07-12T00:46

в мире

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нато

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. НАТО начала совместную деятельность по поддержке самообороны Украины в рамках первой дорожной карты инновационного сотрудничества, говорится в заявлении Совета НАТО-Украина. "НАТО начала совместную деятельность по поддержке самообороны Украины в рамках первой дорожной карты инновационного сотрудничества... НАТО продолжит поддерживать самооборону Украины срочно необходимым нелетальным оборудованием и поставками через комплексные пакеты помощи", - сообщается по итогам встречи Совета в Вашингтоне. В заявлении отмечается, что НАТО будет "приветствовать" взносы партнеров.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

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