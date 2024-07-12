https://ria.ru/20240712/nato-1959111699.html
НАТО начала совместную деятельность по поддержке самообороны Украины
НАТО начала совместную деятельность по поддержке самообороны Украины - РИА Новости, 12.07.2024
НАТО начала совместную деятельность по поддержке самообороны Украины
НАТО начала совместную деятельность по поддержке самообороны Украины в рамках первой дорожной карты инновационного сотрудничества, говорится в заявлении Совета... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T00:46
2024-07-12T00:46
2024-07-12T00:46
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. НАТО начала совместную деятельность по поддержке самообороны Украины в рамках первой дорожной карты инновационного сотрудничества, говорится в заявлении Совета НАТО-Украина. "НАТО начала совместную деятельность по поддержке самообороны Украины в рамках первой дорожной карты инновационного сотрудничества... НАТО продолжит поддерживать самооборону Украины срочно необходимым нелетальным оборудованием и поставками через комплексные пакеты помощи", - сообщается по итогам встречи Совета в Вашингтоне. В заявлении отмечается, что НАТО будет "приветствовать" взносы партнеров.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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в мире, украина, нато
НАТО начала совместную деятельность по поддержке самообороны Украины
НАТО и Киев приступили к исполнению дорожной карты по самообороне Украины
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. НАТО начала совместную деятельность по поддержке самообороны Украины в рамках первой дорожной карты инновационного сотрудничества, говорится в заявлении Совета НАТО-Украина.
"НАТО начала совместную деятельность по поддержке самообороны Украины в рамках первой дорожной карты инновационного сотрудничества... НАТО продолжит поддерживать самооборону Украины срочно необходимым нелетальным оборудованием и поставками через комплексные пакеты помощи", - сообщается по итогам встречи Совета в Вашингтоне.
В заявлении отмечается, что НАТО будет "приветствовать" взносы партнеров.