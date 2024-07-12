https://ria.ru/20240712/nato-1959109746.html

НАТО поможет Украине в построении архитектуры ПВО и ПРО

НАТО поможет Украине в построении архитектуры ПВО и ПРО - РИА Новости, 12.07.2024

НАТО поможет Украине в построении архитектуры ПВО и ПРО

НАТО займется консультированием разработки и реализации архитектуры ПВО и ПРО Украины для полной совместимости с альянсом, говорится в заявлении по итогам... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T00:05

2024-07-12T00:05

2024-07-12T00:25

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украина

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. НАТО займется консультированием разработки и реализации архитектуры ПВО и ПРО Украины для полной совместимости с альянсом, говорится в заявлении по итогам заседания Совета НАТО-Украина в США в рамках саммита альянса."НАТО будет оказывать поддержку и консультировать по разработке и реализации интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны Украины, чтобы обеспечить эффективное использование возможностей ПВО и ПРО Украины и поддержать ее переход к полной оперативной совместимости с НАТО", — указывается в документе.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

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нато, украина, в мире, сша