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НАТО поможет Украине в построении архитектуры ПВО и ПРО - РИА Новости, 12.07.2024
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00:05 12.07.2024 (обновлено: 00:25 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/nato-1959109746.html
НАТО поможет Украине в построении архитектуры ПВО и ПРО
НАТО поможет Украине в построении архитектуры ПВО и ПРО - РИА Новости, 12.07.2024
НАТО поможет Украине в построении архитектуры ПВО и ПРО
НАТО займется консультированием разработки и реализации архитектуры ПВО и ПРО Украины для полной совместимости с альянсом, говорится в заявлении по итогам... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T00:05
2024-07-12T00:25
нато
украина
в мире
сша
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. НАТО займется консультированием разработки и реализации архитектуры ПВО и ПРО Украины для полной совместимости с альянсом, говорится в заявлении по итогам заседания Совета НАТО-Украина в США в рамках саммита альянса."НАТО будет оказывать поддержку и консультировать по разработке и реализации интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны Украины, чтобы обеспечить эффективное использование возможностей ПВО и ПРО Украины и поддержать ее переход к полной оперативной совместимости с НАТО", — указывается в документе.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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нато, украина, в мире, сша
НАТО, Украина, В мире, США
НАТО поможет Украине в построении архитектуры ПВО и ПРО

НАТО займется консультированием разработки архитектуры ПВО и ПРО Украины

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЛидеры НАТО
Лидеры НАТО - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Лидеры НАТО
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. НАТО займется консультированием разработки и реализации архитектуры ПВО и ПРО Украины для полной совместимости с альянсом, говорится в заявлении по итогам заседания Совета НАТО-Украина в США в рамках саммита альянса.
"НАТО будет оказывать поддержку и консультировать по разработке и реализации интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны Украины, чтобы обеспечить эффективное использование возможностей ПВО и ПРО Украины и поддержать ее переход к полной оперативной совместимости с НАТО", — указывается в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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