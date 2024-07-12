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В ООН рассказали, когда население Земли достигнет своего пика - РИА Новости, 12.07.2024
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13:25 12.07.2024 (обновлено: 13:41 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/naselenie-1959222762.html
В ООН рассказали, когда население Земли достигнет своего пика
В ООН рассказали, когда население Земли достигнет своего пика - РИА Новости, 12.07.2024
В ООН рассказали, когда население Земли достигнет своего пика
Численность населения Земли достигнет максимума к восьмидесятым годам XXI века, следует из отчета департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:25
2024-07-12T13:41
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Численность населения Земли достигнет максимума к восьмидесятым годам XXI века, следует из отчета департамента по экономическим и социальным вопросам ООН."Население мира, как ожидается, продолжит расти еще 50-60 лет и достигнет пика примерно в 10,3 миллиарда человек к середине 2080-х годов по сравнению с 8,2 миллиарда в 2024 году. По прогнозам, после достижения пика оно начнет сокращаться, постепенно снижаясь до 10,2 миллиарда человек к концу столетия", — говорится документе. По данным ООН, сейчас четверть жителей Земли уже проживает в странах, население которых достигло максимальных значений, — это Китай, Германия, Япония и Россия. Как полагают эксперты, к концу столетия численность населения Китая, Японии и России сократится сильнее всего. Сейчас средняя продолжительность жизни на планете составляет 73,3 года — она уже вернулась на уровень до пандемии коронавируса, отмечают авторы доклада. А к 2054 году она достигнет среднего показателя в 77,4 года, прогнозируют они. К 2080-му число людей старше 65 лет станет больше, чем тех, кто младше 18. Уже в конце 2070-х пожилых людей будет насчитываться 2,2 миллиарда. В ООН призвали страны, где наиболее выражено старение населения, задуматься над увеличением трудоспособности своих граждан, включая непрерывное обучение, переподготовку и прочие меры по продлению трудовой деятельности.
https://ria.ru/20240711/mask-1958950722.html
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земля, китай, япония, оон, общество, в мире
Земля, Китай, Япония, ООН, Общество, В мире
В ООН рассказали, когда население Земли достигнет своего пика

ООН: численность населения Земли достигнет пика к середине 80-х годов 21 века

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТолпа людей на одной из станций метро в Токио
Толпа людей на одной из станций метро в Токио - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Толпа людей на одной из станций метро в Токио. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Численность населения Земли достигнет максимума к восьмидесятым годам XXI века, следует из отчета департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
"Население мира, как ожидается, продолжит расти еще 50-60 лет и достигнет пика примерно в 10,3 миллиарда человек к середине 2080-х годов по сравнению с 8,2 миллиарда в 2024 году. По прогнозам, после достижения пика оно начнет сокращаться, постепенно снижаясь до 10,2 миллиарда человек к концу столетия", — говорится документе.
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По данным ООН, сейчас четверть жителей Земли уже проживает в странах, население которых достигло максимальных значений, — это Китай, Германия, Япония и Россия. Как полагают эксперты, к концу столетия численность населения Китая, Японии и России сократится сильнее всего.
Сейчас средняя продолжительность жизни на планете составляет 73,3 года — она уже вернулась на уровень до пандемии коронавируса, отмечают авторы доклада. А к 2054 году она достигнет среднего показателя в 77,4 года, прогнозируют они.
К 2080-му число людей старше 65 лет станет больше, чем тех, кто младше 18. Уже в конце 2070-х пожилых людей будет насчитываться 2,2 миллиарда. В ООН призвали страны, где наиболее выражено старение населения, задуматься над увеличением трудоспособности своих граждан, включая непрерывное обучение, переподготовку и прочие меры по продлению трудовой деятельности.
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