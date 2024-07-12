https://ria.ru/20240712/naselenie-1959222762.html

В ООН рассказали, когда население Земли достигнет своего пика

В ООН рассказали, когда население Земли достигнет своего пика - РИА Новости, 12.07.2024

В ООН рассказали, когда население Земли достигнет своего пика

Численность населения Земли достигнет максимума к восьмидесятым годам XXI века, следует из отчета департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:25

2024-07-12T13:25

2024-07-12T13:41

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Численность населения Земли достигнет максимума к восьмидесятым годам XXI века, следует из отчета департамента по экономическим и социальным вопросам ООН."Население мира, как ожидается, продолжит расти еще 50-60 лет и достигнет пика примерно в 10,3 миллиарда человек к середине 2080-х годов по сравнению с 8,2 миллиарда в 2024 году. По прогнозам, после достижения пика оно начнет сокращаться, постепенно снижаясь до 10,2 миллиарда человек к концу столетия", — говорится документе. По данным ООН, сейчас четверть жителей Земли уже проживает в странах, население которых достигло максимальных значений, — это Китай, Германия, Япония и Россия. Как полагают эксперты, к концу столетия численность населения Китая, Японии и России сократится сильнее всего. Сейчас средняя продолжительность жизни на планете составляет 73,3 года — она уже вернулась на уровень до пандемии коронавируса, отмечают авторы доклада. А к 2054 году она достигнет среднего показателя в 77,4 года, прогнозируют они. К 2080-му число людей старше 65 лет станет больше, чем тех, кто младше 18. Уже в конце 2070-х пожилых людей будет насчитываться 2,2 миллиарда. В ООН призвали страны, где наиболее выражено старение населения, задуматься над увеличением трудоспособности своих граждан, включая непрерывное обучение, переподготовку и прочие меры по продлению трудовой деятельности.

https://ria.ru/20240711/mask-1958950722.html

https://ria.ru/20240703/birthrate-1956906184.html

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земля, китай, япония, оон, общество, в мире