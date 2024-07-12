Рейтинг@Mail.ru
Рязанский губернатор вручил награды бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
17:57 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/nagrady-1959318551.html
Рязанский губернатор вручил награды бойцам в зоне СВО
Рязанский губернатор вручил награды бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 12.07.2024
Рязанский губернатор вручил награды бойцам в зоне СВО
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что посетил Херсонскую область, встретился с бойцами из региона, которым вручил награды и передал автомобили, РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:57
2024-07-12T17:57
рязанская область
рязанская область
херсонская область
тамбовская область
павел малков
сво
тульская область
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787994231_0:0:2546:1433_1920x0_80_0_0_757385fd5e607dc568a89269f0b7d31b.jpg
РЯЗАНЬ, 12 июл — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что посетил Херсонскую область, встретился с бойцами из региона, которым вручил награды и передал автомобили, дроны, средства РЭБ. "В очередной поездке в Херсонскую область посетил расположение 387-го полка… Вручил государственные награды. От земляков передали автомобиль, дроны, FPV-дроны, средства РЭБ. Спасибо всем, кто поддержал с закупкой техники, необходимой нашим бойцам", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что полк сформирован из жителей Рязанской, Тульской, Липецкой и Тамбовской областей. "Настрой у бойцов боевой, позитивный. Воинский быт организован на высоком уровне", - добавил Павел Малков, уточнив, что регион продолжит помощь бойцам и их семьям. Кроме того, сообщил глава Рязанской области, он посетил подшефные территории. В частности, в Новотроицком округе он проверил, как идет восстановление соцобъектов. "Наши строители завершили ремонт Чкаловского сельского Дома культуры, Новотроицкой спортивной школы, Чкаловской сельской библиотеки и Областного Дома ребёнка. Работа выполнена на совесть. Также Рязанская область помогает восстановить Владимиро-Ильинский краеведческий музей, Дом престарелых, Хлебодаровский учебно-воспитательный корпус и Верхнерогачинскую центральную районную больницу", - подчеркнул Павел Малков.
https://ria.ru/20231025/ryazan-1905236754.html
рязанская область
херсонская область
тамбовская область
тульская область
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787994231_228:0:2428:1650_1920x0_80_0_0_73115eda8174f3884716412914f79865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязанская область, херсонская область , тамбовская область, павел малков, сво, тульская область, липецкая область
Рязанская область, Рязанская область, Херсонская область , Тамбовская область, Павел Малков, СВО, Тульская область, Липецкая область

Рязанский губернатор вручил награды бойцам в зоне СВО

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области
Перейти в медиабанк
Губернатор Рязанской области Павел Малков
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 12 июл — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что посетил Херсонскую область, встретился с бойцами из региона, которым вручил награды и передал автомобили, дроны, средства РЭБ.
"В очередной поездке в Херсонскую область посетил расположение 387-го полка… Вручил государственные награды. От земляков передали автомобиль, дроны, FPV-дроны, средства РЭБ. Спасибо всем, кто поддержал с закупкой техники, необходимой нашим бойцам", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
© Фото : Павел Малков/TelegramГубернатор Рязанской области Павел Малков вручил награды бойцам в зоне СВО
Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил награды бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Павел Малков/Telegram
Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил награды бойцам в зоне СВО
Он отметил, что полк сформирован из жителей Рязанской, Тульской, Липецкой и Тамбовской областей.
«
"Настрой у бойцов боевой, позитивный. Воинский быт организован на высоком уровне", - добавил Павел Малков, уточнив, что регион продолжит помощь бойцам и их семьям.
Кроме того, сообщил глава Рязанской области, он посетил подшефные территории. В частности, в Новотроицком округе он проверил, как идет восстановление соцобъектов.
"Наши строители завершили ремонт Чкаловского сельского Дома культуры, Новотроицкой спортивной школы, Чкаловской сельской библиотеки и Областного Дома ребёнка. Работа выполнена на совесть. Также Рязанская область помогает восстановить Владимиро-Ильинский краеведческий музей, Дом престарелых, Хлебодаровский учебно-воспитательный корпус и Верхнерогачинскую центральную районную больницу", - подчеркнул Павел Малков.
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Губернатор Малков осмотрел новый пункт отбора контрактников в Рязани
25 октября 2023, 19:02
 
Рязанская областьРязанская областьХерсонская областьТамбовская областьПавел МалковСВОТульская областьЛипецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала