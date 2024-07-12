https://ria.ru/20240712/nagrady-1959318551.html

Рязанский губернатор вручил награды бойцам в зоне СВО

Рязанский губернатор вручил награды бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 12.07.2024

Рязанский губернатор вручил награды бойцам в зоне СВО

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что посетил Херсонскую область, встретился с бойцами из региона, которым вручил награды и передал автомобили, РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:57

2024-07-12T17:57

2024-07-12T17:57

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рязанская область

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РЯЗАНЬ, 12 июл — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что посетил Херсонскую область, встретился с бойцами из региона, которым вручил награды и передал автомобили, дроны, средства РЭБ. "В очередной поездке в Херсонскую область посетил расположение 387-го полка… Вручил государственные награды. От земляков передали автомобиль, дроны, FPV-дроны, средства РЭБ. Спасибо всем, кто поддержал с закупкой техники, необходимой нашим бойцам", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что полк сформирован из жителей Рязанской, Тульской, Липецкой и Тамбовской областей. "Настрой у бойцов боевой, позитивный. Воинский быт организован на высоком уровне", - добавил Павел Малков, уточнив, что регион продолжит помощь бойцам и их семьям. Кроме того, сообщил глава Рязанской области, он посетил подшефные территории. В частности, в Новотроицком округе он проверил, как идет восстановление соцобъектов. "Наши строители завершили ремонт Чкаловского сельского Дома культуры, Новотроицкой спортивной школы, Чкаловской сельской библиотеки и Областного Дома ребёнка. Работа выполнена на совесть. Также Рязанская область помогает восстановить Владимиро-Ильинский краеведческий музей, Дом престарелых, Хлебодаровский учебно-воспитательный корпус и Верхнерогачинскую центральную районную больницу", - подчеркнул Павел Малков.

https://ria.ru/20231025/ryazan-1905236754.html

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Алёна Пава

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