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Рязанский губернатор вручил награды бойцам в зоне СВО
Рязанский губернатор вручил награды бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 12.07.2024
Рязанский губернатор вручил награды бойцам в зоне СВО
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что посетил Херсонскую область, встретился с бойцами из региона, которым вручил награды и передал автомобили, РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:57
2024-07-12T17:57
2024-07-12T17:57
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рязанская область
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тамбовская область
павел малков
сво
тульская область
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РЯЗАНЬ, 12 июл — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что посетил Херсонскую область, встретился с бойцами из региона, которым вручил награды и передал автомобили, дроны, средства РЭБ. "В очередной поездке в Херсонскую область посетил расположение 387-го полка… Вручил государственные награды. От земляков передали автомобиль, дроны, FPV-дроны, средства РЭБ. Спасибо всем, кто поддержал с закупкой техники, необходимой нашим бойцам", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что полк сформирован из жителей Рязанской, Тульской, Липецкой и Тамбовской областей. "Настрой у бойцов боевой, позитивный. Воинский быт организован на высоком уровне", - добавил Павел Малков, уточнив, что регион продолжит помощь бойцам и их семьям. Кроме того, сообщил глава Рязанской области, он посетил подшефные территории. В частности, в Новотроицком округе он проверил, как идет восстановление соцобъектов. "Наши строители завершили ремонт Чкаловского сельского Дома культуры, Новотроицкой спортивной школы, Чкаловской сельской библиотеки и Областного Дома ребёнка. Работа выполнена на совесть. Также Рязанская область помогает восстановить Владимиро-Ильинский краеведческий музей, Дом престарелых, Хлебодаровский учебно-воспитательный корпус и Верхнерогачинскую центральную районную больницу", - подчеркнул Павел Малков.
https://ria.ru/20231025/ryazan-1905236754.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, херсонская область , тамбовская область, павел малков, сво, тульская область, липецкая область
Рязанская область, Рязанская область, Херсонская область , Тамбовская область, Павел Малков, СВО, Тульская область, Липецкая область
РЯЗАНЬ, 12 июл — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что посетил Херсонскую область, встретился с бойцами из региона, которым вручил награды и передал автомобили, дроны, средства РЭБ.
"В очередной поездке в Херсонскую область посетил расположение 387-го полка… Вручил государственные награды. От земляков передали автомобиль, дроны, FPV-дроны, средства РЭБ. Спасибо всем, кто поддержал с закупкой техники, необходимой нашим бойцам", - написал губернатор в своем Telegram-канале
.
Он отметил, что полк сформирован из жителей Рязанской, Тульской, Липецкой и Тамбовской областей.
«
"Настрой у бойцов боевой, позитивный. Воинский быт организован на высоком уровне", - добавил Павел Малков, уточнив, что регион продолжит помощь бойцам и их семьям.
Кроме того, сообщил глава Рязанской области, он посетил подшефные территории. В частности, в Новотроицком округе он проверил, как идет восстановление соцобъектов.
"Наши строители завершили ремонт Чкаловского сельского Дома культуры, Новотроицкой спортивной школы, Чкаловской сельской библиотеки и Областного Дома ребёнка. Работа выполнена на совесть. Также Рязанская область помогает восстановить Владимиро-Ильинский краеведческий музей, Дом престарелых, Хлебодаровский учебно-воспитательный корпус и Верхнерогачинскую центральную районную больницу", - подчеркнул Павел Малков.