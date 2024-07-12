Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/most-1959355735.html
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 12.07.2024
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли через 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T21:35
2024-07-12T21:35
крымский мост
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902744910_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_80b550e7a69228ca86ba269b4d0a651d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли через 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 20.50 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240712/minoborony-1959286585.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902744910_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_113fca186c72ec3466d3ef745c7a2ba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крымский мост, безопасность
Крымский мост, Безопасность
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Крымский мост перекрывали на 40 минут, сейчас движение автотранспорта открыто

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли через 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 20.50 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Кадр видео уничтожения пусковой установки HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
ВС России за неделю уничтожили семь пусковых установок HIMARS
Вчера, 16:25
 
Крымский мостБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала