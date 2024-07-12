https://ria.ru/20240712/most-1959355735.html

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 12.07.2024

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли через 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T21:35

2024-07-12T21:35

2024-07-12T21:35

крымский мост

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли через 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 20.50 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240712/minoborony-1959286585.html

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2024

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крымский мост, безопасность