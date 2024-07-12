https://ria.ru/20240712/most-1959355735.html
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 12.07.2024
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли через 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T21:35
2024-07-12T21:35
2024-07-12T21:35
крымский мост
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли через 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 20.50 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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крымский мост, безопасность
Крымский мост, Безопасность
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Крымский мост перекрывали на 40 минут, сейчас движение автотранспорта открыто