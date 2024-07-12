https://ria.ru/20240712/moskva-1959349144.html

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре на выходных

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре на выходных - РИА Новости, 12.07.2024

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре на выходных

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о прогнозируемых грозе и сильном ветре в субботу и воскресенье. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T20:29

2024-07-12T20:29

2024-07-12T20:35

москва

общество

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о прогнозируемых грозе и сильном ветре в субботу и воскресенье. "По прогнозам синоптиков, 13 и 14 июля в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20240711/leto-1959101806.html

москва

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москва, общество