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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре на выходных - РИА Новости, 12.07.2024
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20:29 12.07.2024 (обновлено: 20:35 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/moskva-1959349144.html
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре на выходных
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре на выходных - РИА Новости, 12.07.2024
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре на выходных
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о прогнозируемых грозе и сильном ветре в субботу и воскресенье. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T20:29
2024-07-12T20:35
москва
общество
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о прогнозируемых грозе и сильном ветре в субботу и воскресенье. "По прогнозам синоптиков, 13 и 14 июля в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, общество
Москва, Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре на выходных

Власти Москвы предупредили о грозе и сильном ветре в субботу и воскресенье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о прогнозируемых грозе и сильном ветре в субботу и воскресенье.
"По прогнозам синоптиков, 13 и 14 июля в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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