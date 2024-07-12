https://ria.ru/20240712/moskva-1959349144.html
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре на выходных
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре на выходных - РИА Новости, 12.07.2024
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре на выходных
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о прогнозируемых грозе и сильном ветре в субботу и воскресенье. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T20:29
2024-07-12T20:29
2024-07-12T20:35
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о прогнозируемых грозе и сильном ветре в субботу и воскресенье. "По прогнозам синоптиков, 13 и 14 июля в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре на выходных
Власти Москвы предупредили о грозе и сильном ветре в субботу и воскресенье