https://ria.ru/20240712/moskva-1959345479.html

В Москве на МСД столкнулись два автомобиля

В Москве на МСД столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 12.07.2024

В Москве на МСД столкнулись два автомобиля

Два автомобиля столкнулись на МСД в районе станции МЦК Ростокино в Москве, одна из машин перевернулась, на месте работают оперативные службы, информация о... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T20:03

2024-07-12T20:03

2024-07-12T20:03

происшествия

авто

москва

московское центральное кольцо (мцк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на МСД в районе станции МЦК Ростокино в Москве, одна из машин перевернулась, на месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На МСД (СВХ, в районе станции МЦК Ростокино) столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за ДТП движение в сторону области затруднено, водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20240708/moskva-1958247276.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва, московское центральное кольцо (мцк)