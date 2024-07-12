https://ria.ru/20240712/moskva-1959345479.html
В Москве на МСД столкнулись два автомобиля
В Москве на МСД столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 12.07.2024
В Москве на МСД столкнулись два автомобиля
Два автомобиля столкнулись на МСД в районе станции МЦК Ростокино в Москве, одна из машин перевернулась, на месте работают оперативные службы, информация о... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T20:03
2024-07-12T20:03
2024-07-12T20:03
происшествия
авто
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на МСД в районе станции МЦК Ростокино в Москве, одна из машин перевернулась, на месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На МСД (СВХ, в районе станции МЦК Ростокино) столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за ДТП движение в сторону области затруднено, водителям рекомендовали выбирать пути объезда.
https://ria.ru/20240708/moskva-1958247276.html
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происшествия, авто, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Происшествия, Авто, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
В Москве на МСД столкнулись два автомобиля
В районе станции МЦК Ростокино в Москве столкнулись два автомобиля