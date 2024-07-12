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На востоке Москвы уроженец Мордовии ударил женщину по голове
На востоке Москвы уроженец Мордовии ударил женщину по голове - РИА Новости, 12.07.2024
На востоке Москвы уроженец Мордовии ударил женщину по голове
Росгвардейцы задержали уроженца Мордовии, ударившего по голове женщину на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале "Росгвардия. Москва". РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:27
2024-07-12T18:27
2024-07-12T20:08
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Росгвардейцы задержали уроженца Мордовии, ударившего по голове женщину на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале "Росгвардия. Москва". "В межрайонный отдел вневедомственной охраны поступила информация о том, что сработал сигнал "тревога" с одного из охраняемых промышленных объектов на Черницынском проезде. К незамедлительно прибывшим по указанному адресу росгвардейцам обратилась гражданка, которая пояснила, что неизвестный мужчина ударил ее сзади в область головы", - говорится в сообщении. Отмечается, что по указанным приметам сотрудники вневедомственной охраны задержали 52-летнего уроженца Мордовии и доставили его в территориальный отдел полиции.
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
На востоке Москвы уроженец Мордовии ударил женщину по голове
Росгвардейцы задержали уроженца Мордовии, ударившего женщину на востоке Москвы