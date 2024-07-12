https://ria.ru/20240712/moskva-1959328120.html

На востоке Москвы уроженец Мордовии ударил женщину по голове

На востоке Москвы уроженец Мордовии ударил женщину по голове - РИА Новости, 12.07.2024

На востоке Москвы уроженец Мордовии ударил женщину по голове

Росгвардейцы задержали уроженца Мордовии, ударившего по голове женщину на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале "Росгвардия. Москва". РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T18:27

2024-07-12T18:27

2024-07-12T20:08

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Росгвардейцы задержали уроженца Мордовии, ударившего по голове женщину на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале "Росгвардия. Москва". "В межрайонный отдел вневедомственной охраны поступила информация о том, что сработал сигнал "тревога" с одного из охраняемых промышленных объектов на Черницынском проезде. К незамедлительно прибывшим по указанному адресу росгвардейцам обратилась гражданка, которая пояснила, что неизвестный мужчина ударил ее сзади в область головы", - говорится в сообщении. Отмечается, что по указанным приметам сотрудники вневедомственной охраны задержали 52-летнего уроженца Мордовии и доставили его в территориальный отдел полиции.

https://ria.ru/20240712/migrant-1959229168.html

москва

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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)