Рейтинг@Mail.ru
На востоке Москвы уроженец Мордовии ударил женщину по голове - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 12.07.2024 (обновлено: 20:08 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/moskva-1959328120.html
На востоке Москвы уроженец Мордовии ударил женщину по голове
На востоке Москвы уроженец Мордовии ударил женщину по голове - РИА Новости, 12.07.2024
На востоке Москвы уроженец Мордовии ударил женщину по голове
Росгвардейцы задержали уроженца Мордовии, ударившего по голове женщину на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале "Росгвардия. Москва". РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:27
2024-07-12T20:08
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959346508_0:0:1260:709_1920x0_80_0_0_c9ed7044719e8a6229a045193fd12dec.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Росгвардейцы задержали уроженца Мордовии, ударившего по голове женщину на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале "Росгвардия. Москва". "В межрайонный отдел вневедомственной охраны поступила информация о том, что сработал сигнал "тревога" с одного из охраняемых промышленных объектов на Черницынском проезде. К незамедлительно прибывшим по указанному адресу росгвардейцам обратилась гражданка, которая пояснила, что неизвестный мужчина ударил ее сзади в область головы", - говорится в сообщении. Отмечается, что по указанным приметам сотрудники вневедомственной охраны задержали 52-летнего уроженца Мордовии и доставили его в территориальный отдел полиции.
https://ria.ru/20240712/migrant-1959229168.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959346508_143:0:1096:715_1920x0_80_0_0_8f3ab7c8214d0a9a3904375ec17c4f51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
На востоке Москвы уроженец Мордовии ударил женщину по голове

Росгвардейцы задержали уроженца Мордовии, ударившего женщину на востоке Москвы

© Росгвардия. Москва/TelegramУроженец Мордовии, ударивший по голове женщину на востоке Москвы
Уроженец Мордовии, ударивший по голове женщину на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Росгвардия. Москва/Telegram
Уроженец Мордовии, ударивший по голове женщину на востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Росгвардейцы задержали уроженца Мордовии, ударившего по голове женщину на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале "Росгвардия. Москва".
"В межрайонный отдел вневедомственной охраны поступила информация о том, что сработал сигнал "тревога" с одного из охраняемых промышленных объектов на Черницынском проезде. К незамедлительно прибывшим по указанному адресу росгвардейцам обратилась гражданка, которая пояснила, что неизвестный мужчина ударил ее сзади в область головы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по указанным приметам сотрудники вневедомственной охраны задержали 52-летнего уроженца Мордовии и доставили его в территориальный отдел полиции.
Мигрант, который нецензурно выражался и оскорбительно высказывался о русских в ходе конфликта с местными жителями на парковке в приморском Артеме в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В Приморье арестовали мигранта, оскорбившего русских на парковке
Вчера, 13:42
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала