Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали мужчину, угрожавшего пистолетом полицейскому - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 12.07.2024 (обновлено: 15:33 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/moskva-1959262685.html
В Москве арестовали мужчину, угрожавшего пистолетом полицейскому
В Москве арестовали мужчину, угрожавшего пистолетом полицейскому - РИА Новости, 12.07.2024
В Москве арестовали мужчину, угрожавшего пистолетом полицейскому
Суд заключил под стражу мужчину, оскорблявшего и угрожавшего пистолетом окружающим и полицейскому на северо-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:25
2024-07-12T15:33
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959257605_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_ddbb0b73eaadb50ed873680cd3307557.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Суд заключил под стражу мужчину, оскорблявшего и угрожавшего пистолетом окружающим и полицейскому на северо-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. По данным следствия, 11 июля фигурант на Савеловском рынке в Москве оскорблял и угрожал людям, а затем достал пистолет. Находящийся поблизости полицейский подошел урезонить его, однако тот оказал сопротивление и направил пистолет в сторону правоохранителя. "С учетом позиции Останкинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 34-летнего мужчину, обвиняемого в хулиганстве (часть 2 статья 213 УК РФ) и угрозе применения насилия в отношении представителя власти (часть 1 статья 318 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на заседании мужчина возражал против избрания меры пресечения и нарушал порядок в зале суда.
https://ria.ru/20240710/prigovor-1958740012.html
https://ria.ru/20240312/napadenie-1932525614.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959257605_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0fb5308f121751d042fd1c76759fb793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали мужчину, угрожавшего пистолетом полицейскому

Суд арестовал мужчину, угрожавшего пистолетом полицейскому на Савеловском рынке

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМужчина, угрожавший пистолетом окружающим и полицейскому на северо-востоке Москвы в зале суда. 12 июля 2024
Мужчина, угрожавший пистолетом окружающим и полицейскому на северо-востоке Москвы в зале суда. 12 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Мужчина, угрожавший пистолетом окружающим и полицейскому на северо-востоке Москвы в зале суда. 12 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Суд заключил под стражу мужчину, оскорблявшего и угрожавшего пистолетом окружающим и полицейскому на северо-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.
По данным следствия, 11 июля фигурант на Савеловском рынке в Москве оскорблял и угрожал людям, а затем достал пистолет. Находящийся поблизости полицейский подошел урезонить его, однако тот оказал сопротивление и направил пистолет в сторону правоохранителя.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В Москве вынесли приговор подростку, поджегшему знакомого
10 июля, 14:09
"С учетом позиции Останкинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 34-летнего мужчину, обвиняемого в хулиганстве (часть 2 статья 213 УК РФ) и угрозе применения насилия в отношении представителя власти (часть 1 статья 318 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании мужчина возражал против избрания меры пресечения и нарушал порядок в зале суда.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
В Москве дебошир с ножом напал на полицейских
12 марта, 15:40
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала