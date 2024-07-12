https://ria.ru/20240712/moskva-1959262685.html
В Москве арестовали мужчину, угрожавшего пистолетом полицейскому
В Москве арестовали мужчину, угрожавшего пистолетом полицейскому - РИА Новости, 12.07.2024
В Москве арестовали мужчину, угрожавшего пистолетом полицейскому
Суд заключил под стражу мужчину, оскорблявшего и угрожавшего пистолетом окружающим и полицейскому на северо-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:25
2024-07-12T15:25
2024-07-12T15:33
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Суд заключил под стражу мужчину, оскорблявшего и угрожавшего пистолетом окружающим и полицейскому на северо-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. По данным следствия, 11 июля фигурант на Савеловском рынке в Москве оскорблял и угрожал людям, а затем достал пистолет. Находящийся поблизости полицейский подошел урезонить его, однако тот оказал сопротивление и направил пистолет в сторону правоохранителя. "С учетом позиции Останкинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 34-летнего мужчину, обвиняемого в хулиганстве (часть 2 статья 213 УК РФ) и угрозе применения насилия в отношении представителя власти (часть 1 статья 318 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на заседании мужчина возражал против избрания меры пресечения и нарушал порядок в зале суда.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали мужчину, угрожавшего пистолетом полицейскому
Суд арестовал мужчину, угрожавшего пистолетом полицейскому на Савеловском рынке