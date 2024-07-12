https://ria.ru/20240712/moskva-1959181493.html

Почти в 2,4 раза вырос объем производства продуктов питания в Москве

Почти в 2,4 раза вырос объем производства продуктов питания в Москве - РИА Новости, 12.07.2024

Почти в 2,4 раза вырос объем производства продуктов питания в Москве

Почти в 2,4 раза вырос объем выпуска продуктов питания в столице за первые пять месяцев 2024 года, московские предприятия при поддержке города нарастили объем... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:00

2024-07-12T12:00

2024-07-12T12:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

продукты

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Почти в 2,4 раза вырос объем выпуска продуктов питания в столице за первые пять месяцев 2024 года, московские предприятия при поддержке города нарастили объем производства на 139,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Предприятия Москвы каждый день изготавливают более 38,7 тонны тортов и пирожных."Первые 5 месяцев текущего года продемонстрировали рост объема выпуска продуктов питания – более чем в два раза. Сюда входят мясная, рыбная, кондитерская, хлебобулочная, овощная продукция, которая широко известна на всю страну", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Он отметил, что по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина город оказывает производителям продовольственных товаров обширное содействие. Например, предоставляет льготные займы и заключает контракты с гарантированной закупкой продукции, а также помогает при выходе на зарубежные рынки.Также вырос в 2,8 раза вырос выпуск мяса в натуральном выражении и субпродукты, колбасные изделия выросли почти на 6%, из них копченых – на 16,1%. Кроме того, положительная динамика замечена в производстве готовых продуктов из рыбы – на 17,3%, фруктовых и овощных соков – в 1,5 раза.Расширять свои мощные столичные предприятия стимулирует увеличившийся потребительский спрос на продукцию, расширение экспортных поставок и уход иностранных производителей. В этом им помогает Москва – с 2016 года столица предоставляет инвесторам земельные участки под строительство нового или расширение действующего предприятия в рамках МаИП. Инвесторы могут получить земельный участок по льготной ставке один рубль в год с марта 2022 года под локализацию производства. На данный момент в Москве реализуется порядка 80 МаИП, в рамках чего будет создано свыше 60 тысяч рабочих мест на производствах, это также касается и пищевой продукции."Новый отраслевой промышленный кластер появится возле деревни Троицкое в поселении Щаповском. Для его создания город предоставит 95,9 га земли, на которых в рамках масштабных инвестиционных проектов создадут современные предприятия по выпуску продуктов питания. Он объединит сразу несколько технопарков и предприятий, где будут выпускать молочные, мясные, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также выращивать зелень и овощи на вертикальных фермах", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что реализация проектов позволит создать более 11,4 тысячи рабочих мест.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий и около 100 малых, которые производят разные товары и активно внедряют инновации.

https://ria.ru/20240701/eksport-1956579443.html

https://ria.ru/20240709/populyarizatsiya-1958421535.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, продукты