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Суд в Москве отправил бизнес-коуча Закхайм и ее мужа в СИЗО - РИА Новости, 13.07.2024
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22:43 12.07.2024 (обновлено: 01:29 13.07.2024)
https://ria.ru/20240712/moshenniki-1959361972.html
Суд в Москве отправил бизнес-коуча Закхайм и ее мужа в СИЗО
Суд в Москве отправил бизнес-коуча Закхайм и ее мужа в СИЗО - РИА Новости, 13.07.2024
Суд в Москве отправил бизнес-коуча Закхайм и ее мужа в СИЗО
Суд отправил "бизнес-коуча" Наталию Закхайм, ее мужа, а также одну из сообщниц, обвиняемых по делу о мошенничестве, в столичные СИЗО, сообщила прокуратура... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-12T22:43
2024-07-13T01:29
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Суд отправил "бизнес-коуча" Наталию Закхайм, ее мужа, а также одну из сообщниц, обвиняемых по делу о мошенничестве, в столичные СИЗО, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале."В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по терм эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой (часть 4 статья 159 УК РФ)", — говорится в сообщении.Суд отправил обвиняемых под стражу до 29 августа 2024 года.Отмечается, что в 2021 году Наталия Закхайм создала и возглавила организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на хищение денежных средств мошенническим путем под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию, которые в итоге не предоставляли, а деньгами распоряжались по своему усмотрению. К участию также были привлечены ее муж и сын, а также Любовь Струлева. Подчеркивается, что стоимость разработанного ими бизнес-курса доходила до миллиона рублей.В прокуратуре сообщили, что ущерб, который причинен троим потерпевшим превышает 2,5 миллиона рублей.В ведомстве добавили, что в настоящий момент ведется работа по установлению всех эпизодов преступной деятельности, а также по составлению полного перечня пострадавших лиц. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении Троя Краснова, сына Закхайм.
https://ria.ru/20240705/oznakomlenie-1957625049.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд в Москве отправил бизнес-коуча Закхайм и ее мужа в СИЗО

Суд в Москве отправил бизнес-коуча Закхайм и мужа в СИЗО по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Суд отправил "бизнес-коуча" Наталию Закхайм, ее мужа, а также одну из сообщниц, обвиняемых по делу о мошенничестве, в столичные СИЗО, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.
"В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по терм эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой (часть 4 статья 159 УК РФ)", — говорится в сообщении.
Суд отправил обвиняемых под стражу до 29 августа 2024 года.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Защита Блиновской закончила ознакомление с материалами дела
5 июля, 12:41
Отмечается, что в 2021 году Наталия Закхайм создала и возглавила организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на хищение денежных средств мошенническим путем под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию, которые в итоге не предоставляли, а деньгами распоряжались по своему усмотрению. К участию также были привлечены ее муж и сын, а также Любовь Струлева. Подчеркивается, что стоимость разработанного ими бизнес-курса доходила до миллиона рублей.
В прокуратуре сообщили, что ущерб, который причинен троим потерпевшим превышает 2,5 миллиона рублей.
В ведомстве добавили, что в настоящий момент ведется работа по установлению всех эпизодов преступной деятельности, а также по составлению полного перечня пострадавших лиц.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении Троя Краснова, сына Закхайм.
Блогер Елена Блиновская перед заседанием Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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