https://ria.ru/20240712/moshenniki-1959361972.html

Суд в Москве отправил бизнес-коуча Закхайм и ее мужа в СИЗО

Суд в Москве отправил бизнес-коуча Закхайм и ее мужа в СИЗО - РИА Новости, 13.07.2024

Суд в Москве отправил бизнес-коуча Закхайм и ее мужа в СИЗО

Суд отправил "бизнес-коуча" Наталию Закхайм, ее мужа, а также одну из сообщниц, обвиняемых по делу о мошенничестве, в столичные СИЗО, сообщила прокуратура... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-12T22:43

2024-07-12T22:43

2024-07-13T01:29

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Суд отправил "бизнес-коуча" Наталию Закхайм, ее мужа, а также одну из сообщниц, обвиняемых по делу о мошенничестве, в столичные СИЗО, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале."В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по терм эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой (часть 4 статья 159 УК РФ)", — говорится в сообщении.Суд отправил обвиняемых под стражу до 29 августа 2024 года.Отмечается, что в 2021 году Наталия Закхайм создала и возглавила организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на хищение денежных средств мошенническим путем под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию, которые в итоге не предоставляли, а деньгами распоряжались по своему усмотрению. К участию также были привлечены ее муж и сын, а также Любовь Струлева. Подчеркивается, что стоимость разработанного ими бизнес-курса доходила до миллиона рублей.В прокуратуре сообщили, что ущерб, который причинен троим потерпевшим превышает 2,5 миллиона рублей.В ведомстве добавили, что в настоящий момент ведется работа по установлению всех эпизодов преступной деятельности, а также по составлению полного перечня пострадавших лиц. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении Троя Краснова, сына Закхайм.

https://ria.ru/20240705/oznakomlenie-1957625049.html

https://ria.ru/20231226/sudy-1918240313.html

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происшествия, москва, россия