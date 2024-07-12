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Власти Молдавии готовы сделать граждан живыми щитами армий НАТО, заявил Шор - РИА Новости, 12.07.2024
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18:49 12.07.2024 (обновлено: 21:02 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/moldaviya-1959333551.html
Власти Молдавии готовы сделать граждан живыми щитами армий НАТО, заявил Шор
Власти Молдавии готовы сделать граждан живыми щитами армий НАТО, заявил Шор - РИА Новости, 12.07.2024
Власти Молдавии готовы сделать граждан живыми щитами армий НАТО, заявил Шор
Власти Молдавии готовы использовать жителей страны в качестве живого щита для натовских армий, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, комментируя... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:49
2024-07-12T21:02
в мире
молдавия
майя санду
илан шор
нато
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КИШИНЕВ, 12 июл — РИА Новости. Власти Молдавии готовы использовать жителей страны в качестве живого щита для натовских армий, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, комментируя в своем Telegram-канале выступление главы МИД республики Михая Попшоя на саммите НАТО."(Попшой. — Прим. ред.) Просто усвоил мысль своих хозяев: НАТО может использовать восточноевропейцев для ведения войн. Чтобы эта "живая сила" снизила риск "появления мешков с телами для стран НАТО". Трубить о готовности активно отправлять молдаван в топку чужой войны — новый уровень ада режима Санду", — написал политик.Попшой накануне заявил, что с помощью международных партнеров республика готова из потребителя безопасности превратиться в ее поставщика и она уже это делает, направляя миротворцев для участия в операциях в разные уголки мира. Шор поинтересовался, готов ли сам Попшой собой усилить ряды военнослужащих."У наших граждан Попшой забыл спросить, хотят ли они воевать, в окопах сидеть, быть живыми щитами натовских армий", — заключил оппозиционер. По конституции Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители Минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20240711/moldaviya-1959062721.html
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в мире, молдавия, майя санду, илан шор, нато
В мире, Молдавия, Майя Санду, Илан Шор, НАТО
Власти Молдавии готовы сделать граждан живыми щитами армий НАТО, заявил Шор

Шор: власти Молдавии готовы отправлять жителей страны в топку чужой войны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 июл — РИА Новости. Власти Молдавии готовы использовать жителей страны в качестве живого щита для натовских армий, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, комментируя в своем Telegram-канале выступление главы МИД республики Михая Попшоя на саммите НАТО.
"(Попшой. — Прим. ред.) Просто усвоил мысль своих хозяев: НАТО может использовать восточноевропейцев для ведения войн. Чтобы эта "живая сила" снизила риск "появления мешков с телами для стран НАТО". Трубить о готовности активно отправлять молдаван в топку чужой войны — новый уровень ада режима Санду", — написал политик.
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Попшой накануне заявил, что с помощью международных партнеров республика готова из потребителя безопасности превратиться в ее поставщика и она уже это делает, направляя миротворцев для участия в операциях в разные уголки мира.
Шор поинтересовался, готов ли сам Попшой собой усилить ряды военнослужащих.
"У наших граждан Попшой забыл спросить, хотят ли они воевать, в окопах сидеть, быть живыми щитами натовских армий", — заключил оппозиционер.
По конституции Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители Минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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