Власти Молдавии готовы сделать граждан живыми щитами армий НАТО, заявил Шор
Шор: власти Молдавии готовы отправлять жителей страны в топку чужой войны
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 июл — РИА Новости. Власти Молдавии готовы использовать жителей страны в качестве живого щита для натовских армий, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, комментируя в своем Telegram-канале выступление главы МИД республики Михая Попшоя на саммите НАТО.
"(Попшой. — Прим. ред.) Просто усвоил мысль своих хозяев: НАТО может использовать восточноевропейцев для ведения войн. Чтобы эта "живая сила" снизила риск "появления мешков с телами для стран НАТО". Трубить о готовности активно отправлять молдаван в топку чужой войны — новый уровень ада режима Санду", — написал политик.
Попшой накануне заявил, что с помощью международных партнеров республика готова из потребителя безопасности превратиться в ее поставщика и она уже это делает, направляя миротворцев для участия в операциях в разные уголки мира.
Шор поинтересовался, готов ли сам Попшой собой усилить ряды военнослужащих.
"У наших граждан Попшой забыл спросить, хотят ли они воевать, в окопах сидеть, быть живыми щитами натовских армий", — заключил оппозиционер.
По конституции Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители Минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.