https://ria.ru/20240712/moldaviya-1959235884.html

Блок "Победа" призвал граждан Молдавии проголосовать против евроинтеграции

Блок "Победа" призвал граждан Молдавии проголосовать против евроинтеграции - РИА Новости, 12.07.2024

Блок "Победа" призвал граждан Молдавии проголосовать против евроинтеграции

Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" выразил солидарность с Партией коммунистов (ПКРМ) под руководством экс-президента республики Владимира Воронина и призвал РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:58

2024-07-12T13:58

2024-07-12T13:58

в мире

молдавия

илан шор

майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 12 июл – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" выразил солидарность с Партией коммунистов (ПКРМ) под руководством экс-президента республики Владимира Воронина и призвал сограждан проголосовать против евроинтеграции на референдуме, заявил один из лидеров названного блока Илан Шор в своем Telegram-канале.Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента - 20 октября. Во вторник ПКРМ призвала своих сторонников проголосовать на референдуме против евроинтеграции. "Полностью разделяем необходимость именно такого решения. Мы убеждены, что только активная гражданская позиция молдаван поможет остановить угрозу потери страны в Евросоюзе . Блок "Победа" призывает всех граждан Молдавии прийти 20 октября на выборы и проголосовать против вступления страны в ЕС ", - написал Шор.Политик подчеркнул, что только таким образом можно противостоять манипуляциям властей, потенциальным злоупотреблениям и подтасовке голосов во время выборов. "Мы убеждены, что молдаване разделяют необходимость сказать категорическое "нет" беззаконию и мошенничеству власти", — добавил Шор. В заявлении также подчеркивается, что нигде в мире, включая страны-члены ЕС, европейская интеграция не включена в Конституцию. "В последние три года режим Санду — ПДС, не вступив в ЕС, выполнял все указания еврокураторов, что привело страну к тотальному обнищанию.Мы потеряли экономику, социальную сферу, все свои конституционные права. Такой видят нашу страну в Евросоюзе — окраиной Румынии без корней, без прошлого, а значит - и без будущегего", отметил Шор. Ранее лидер Партии социалистов Игорь Додон призвал своих сторонников вообще бойкотировать референдум. Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, Шор, экс-президент Игорь Додон, экс-премьер-министр республики Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране. Общественная дискуссия вокруг референдума продолжает набирать обороты в стране. Некоторые представители оппозиции призывают население бойкотировать плебисцит, называя его незаконным и антинародным мероприятием. А ряд политсил убеждены, что бойкот референдума может провалиться. По их мнению, партия власти воспользуется голосами молдавской диаспоры за рубежом и минимальная явка в одну треть будет обеспечена. Эти оппоненты Санду и правящей партии призывают граждан высказаться против европейской интеграции. С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, организованные оппозицией, которая требует отставки президента Санду и правительства. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других партий, включая социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями.

https://ria.ru/20240711/moldaviya-1959062721.html

https://ria.ru/20240711/gagauzija-1959021410.html

https://ria.ru/20240711/gutsul-1959002554.html

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в мире, молдавия, илан шор, майя санду, евросоюз